'안목의 여왕' 김남주 "다이어트? 퍼질러 있다가 한 달 독하게"

'안목의 여왕 김남주' 김남주가 자신의 다이어트 스타일을 밝혔다.



최근 진행된 SBS Life 예능 프로그램 '안목의 여왕 김남주' 16회 촬영에서 김남주는 바라고 바랐던 떡볶이 투어에 나섰다.



이날 김남주는 판 떡볶이부터 즉석 떡볶이까지 자신의 맛집 떡볶이 가게를 공개하고 리뷰를 펼쳤다. 떡볶이를 마음껏 먹는 동시에 튀김, 김밥 등 분식류까지 접수하며 "먹방 유튜버들 존경스럽다"고 먹방의 고충(?)을 느끼며 "바지가 계속 딱 맞고 있다"고 장난스러운 투정을 해 폭소케 했다.



김남주는 떡볶이를 먹으며 다이어트 이야기도 꺼냈다. "내가 다이어트를 이렇게도, 저렇게도 해봤다. 조금씩 관리하면 덜 힘들지 않냐. 임박해서(하지 말고). 그런데 그건 안되더라. 나는 그냥 퍼질러 있다가 한 달, 한 주 독하게 하는 것이 더 맞는 것 같다"고 자신에게 맞는 다이어트 방법을 전했다.



이어 "계속 평생을 그렇게(식단 관리하며) 살 수 없다. 평생을 꼿꼿한 자세로 몸에 좋은 것만 먹고… 난 몸에 나쁜 것도 먹고 싶다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.



이 외에도 김남주가 요리 연구가 홍신애에게 쿠킹 클래스를 받는 모습을 담은 '안목의 여왕 김남주' 16회는 11일(목) 저녁 8시 40분에 방송된다. 이날 오전 11시 45분 김남주의 유튜브 채널에서도 동명의 콘텐츠가 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)