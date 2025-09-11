"조문 오지 말라"…총기 사망 장교, 유서에 14명 써놨다

대구에서 총상을 입고 숨진 채 발견된 현역 육군 대위가 자신을 괴롭힌 사람들의 명단을 유서에 남겼습니다.



유가족은 최근 유서에 등장한 14명을 특정해 경찰에 고소장을 제출했습니다.



육군3사관학교 훈육장교로 근무하던 A 대위는 지난 1일 밤 K2 소총과 실탄을 갖고 부대를 나간 뒤 하루 만에 50km 떨어진 수성못 인근에서 총상을 입고 숨진 채 발견됐습니다.



현장에는 반출된 K2 소총과 자필로 추정되는 유서가 함께 놓여 있었는데, 유서에는 상급자와 동료 등 14명으로부터 괴롭힘을 당했다는 내용이 담겼습니다.



고인은 평소 생도들 앞에서 상급자에게 공개적으로 모욕을 당하거나 근무 외 시간에 부당한 업무 지시를 받았다고 주변에 털어놓은 것으로 알려졌습니다.



또, 유서에는 조문을 거부한다는 뜻도 담겨 있었던 것으로 전해졌습니다.



실제로 일부 간부들은 빈소를 찾았다가 유가족 요청으로 발길을 돌린 것으로 알려졌습니다.



경찰은 유서의 진위와 괴롭힘 여부를 조사 중이며, 군 당국은 무기와 실탄이 외부로 반출된 경위를 따로 조사하고 있습니다.



(취재 : 박서경, 영상편집 : 고수연, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스편집부)