홈플러스, 8월 3대 보험료 납부 못 해…"직원 영향 없어"

기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스가 지난달 대형마트의 전기세와 건강·고용·산재보험 등 3대 보험료를 내지 못했습니다.

홈플러스 관계자는 오늘(11일) "대형마트가 8월 전기세와 건강보험 등 3대 보험료를 납부하지 못했다"며 "자금 사정이 개선되면 연체분을 포함해 미납액을 성실히 납부할 계획"이라고 밝혔습니다.

건강보험과 고용보험의 경우 개인부담금을 제외하고 각각 50%와 66%인 회사 부담금 납부가 일시 지연됐고 회사가 전액 부담해야 하는 산재보험은 8월분 전액이 미납됐습니다.

홈플러스는 "여름철 매출 저하, 민생 회복 소비쿠폰 사용처 제외에 따른 고객 수 감소, 고정비용 지출 등으로 회사 자금 사정이 개선되지 않았다"며 "임대료 조정이 완료된 점포의 임대료 지급 등으로 일시적으로 자금 압박이 가중됐다"고 설명했습니다.

홈플러스는 그러나 건강보험료 등 납부 지연이 개인의 문제로 발생하지 않아 직원에게 미치는 영향은 없는 것으로 관련 기관을 통해 확인했다고 안내했습니다.

마트노조 홈플러스지부는 "15개 점포의 폐점과 보험료 미납은 인수합병(M&A) 가능성을 차단하고 노동자들에게 무력감을 준다"며 "이런 사측의 조치는 정상화가 아닌 계획된 청산 시나리오임을 강력히 경고한다"고 주장했습니다.
