애틀랜타 김하성, 컵스전 4타수 1안타…배지환은 2볼넷 2도루

▲ 애틀랜타 김하성이 9일(한국시간) 조지아주 컴벌랜드에서 열린 메이저리그 시카고 컵스와 홈경기, 1회말 볼드윈의 2루타 때 홈으로 달리고 있다.

애틀랜타 브레이브스의 주전 내야수 김하성이 다시 안타 생산을 시작했습니다.김하성은 오늘(11일) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와 홈경기에 5번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했습니다.김하성의 시즌 타율은 0.222에서 0.223(112타수 25안타)으로 조금 올랐습니다.그는 2회 1아웃 첫 타석에서 2루 땅볼로 물러났으나 1-2로 뒤진 4회 말에 안타를 뽑아냈습니다.선두 타자로 나선 김하성은 오른손 선발 투수 제이미슨 타이온을 상대로 4구째 높은 직구를 받아쳐 중전 안타를 치고 출루했습니다.그러나 김하성은 2루 도루를 시도하다 태그 아웃돼 아쉬움을 남겼습니다.기세가 눌린 김하성은 남은 타석에서 모두 삼진으로 돌아섰습니다.6회 말 1아웃에서 루킹 삼진, 9회 선두 타자로 나서 헛스윙 삼진으로 물러났고, 애틀랜타는 2-3으로 패했습니다.피츠버그 파이리츠의 배지환은 메릴랜드주 볼티모어 오리올 파크 앳 캠던 야즈에서 열린 볼티모어 오리올스와 방문 경기에 8번 타자 좌익수로 선발 출전해 1타수 무안타 2볼넷 2도루를 기록했습니다.배지환은 지난 8일 빅리그로 승격한 이래 두 번째로 선발 출전했습니다.시즌 타율은 0.077에서 0.067(15타수 1안타)로 떨어졌고, 피츠버그는 1-2로 졌습니다.로스앤젤레스 다저스의 멀티 플레이어 김혜성은 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와 홈경기 9-0으로 앞선 8회 말 공격 때 토미 현수 에드먼의 대타로 출전했습니다.2아웃 주자 없는 상황에서 타석에 들어선 김혜성은 오른손 불펜 앙헬 치빌리를 상대로 우익수 뜬 공으로 물러났습니다.1타수 무안타를 기록한 김혜성의 시즌 타율은 0.287에서 0.285(151타수 43안타)로 소폭 떨어졌습니다.다저스는 8회 말에 터진 무키 베츠의 만루 홈런을 앞세워 9-0으로 완승, 4연승을 내달렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)