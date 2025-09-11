뉴스

"이상 거래 탐지·초기 대응 미흡"…'소액결제 사태' KT, 결국 사과

[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 임종인 고려대 정보보호대학원 명예교수
--------------------------------------------

● '불법 소형 기지국' 지목

임종인 / 고려대 정보보호대학원 석좌교수
"피해자·피해액 늘어날 가능성…소액결제 과금 한달 단위"
"펨토셀 해킹일 경우, 정보 탈취 후 KT 망 접속해 불법 결제했을 가능성"
"인증 절차 까다로워 수백개 펨토셀 해킹은 기술적으로 불가능"

● 다른 가능성은 없나

임종인 / 고려대 정보보호대학원 석좌교수
"내부자 공모 가능성…내부 정보·기술 갖고있어 범행하려면 가능"
"수법 복잡한 데 비해서는 소액 범행…경찰, CCTV 등 수사 필요"

● KT도 털렸다

임종인 / 고려대 정보보호대학원 석좌교수
"이상 거래 탐지 시스템 정상 작동 안 했을 가능성"

● 늑장 대응·허위 보고 의혹

임종인 / 고려대 정보보호대학원 석좌교수
"서버·로그인 기록·CCTV 정보 파악해 비교적 손쉽게 범인 잡을 가능성"

