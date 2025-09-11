뉴스

[여담야담] '특검법 합의' 파기 후폭풍…당정, "몰랐다" "재협상" "사과하라" 혼돈

SBS 뉴스
작성 2025.09.11 16:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 정하석 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 특검법 합의 '백지화'

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"민주, 우왕좌왕하는 모습…이 대통령 취임 100일에 오점"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"여야 특검법 합의 파기 과정 이상해…민주당, 이상 신호"

● 언론중재법 개정보다 배상

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"언론뿐 아니라 유튜브 등 매체 어떻게 통제할지 논의 필요"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"반대 성향 언론사만 규제하는 한쪽의 칼 되지 말아야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지