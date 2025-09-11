[여담야담] '특검법 합의' 파기 후폭풍…당정, "몰랐다" "재협상" "사과하라" 혼돈

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 정하석 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 특검법 합의 '백지화'
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"민주, 우왕좌왕하는 모습…이 대통령 취임 100일에 오점"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"여야 특검법 합의 파기 과정 이상해…민주당, 이상 신호"
● 언론중재법 개정보다 배상
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"언론뿐 아니라 유튜브 등 매체 어떻게 통제할지 논의 필요"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"반대 성향 언론사만 규제하는 한쪽의 칼 되지 말아야"
