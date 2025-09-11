이 대통령, 대주주 50억 유지…"내란재판부 무슨 위헌인가"

<앵커>



이재명 대통령이 오늘(11일) 취임 100일을 맞아 기자회견을 했습니다. 이 대통령은 주식 양도소득세 부과 기준인 대주주 요건에 대해서는 현행 50억 원 유지를 시사했는데, 민주당 일각에서 거론되는 내란특별재판부 설치에 대해서는 위헌이 아니라는 취지로 말했습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



오늘 오전, 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견.



이재명 대통령은 주식 양도소득세 부과 기준을 현행 50억 원에서 더 강화할 것인지에 대해서 현행 유지 가능성을 시사했습니다.



[이재명 대통령 : 굳이 50억을 10억으로 내리자, 반드시 그렇게 해야 되겠다, 그렇게 생각하지는 않습니다.]



그러면서 관련 논의는 국회에 맡기겠다고 말했습니다.



이 대통령은 미국 조지아주 한국인 구금 사태와 관련해 석방이 늦어진 이유도 설명했습니다.



석방 과정에서 구금된 한국인들에게 수갑을 채우는 것과 관련해 미국 측과 논쟁이 있었고, 이후 트럼프 대통령이 "자유롭게 돌아가게 하라"고 지시하자, 이를 이행하기 위해 행정 절차를 바꾸느라 됐다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 미국 영토 내에는 체포돼 있는 거니까 수갑을 채워서 버스로 이송하겠다. 그래서 우리는 절대 안 된다. 그거 때문에 일단 중단하고 행정절차를 바꾸느라 그랬다고 해요.]



이 대통령은 이번 사태가 "대미 직접 투자에 상당히 큰 영향을 미칠 수 있다"며 비자 발급과 관련해 "쿼터를 확보하거나 새로운 유형을 만드는 등 협상을 진행하고 있다"고 덧붙였습니다.



민주당 내에서 야당과의 특검법 합의안을 두고, 파열음이 빚어지는 것에 대해 이 대통령은 "내란은 적당히 타협할 수 있는 요소가 아니"라며 자신은 몰랐다고 했습니다.



[이재명 대통령 : 군사 쿠데타든 이런 게 벌어지는 일은 결코 있어서는 안 된다라는 이 당위하고 어떻게 맞바꾸냐라는 게 제 생각이에요.]



민주당에서 거론되고 있는 내란특별재판부 설치에 대해 일각에서 위헌이란 의견이 나오는 데 대해서는 "그게 무슨 위헌이냐"고 말했습니다.



그러면서 이 대통령은 "입법부를 통한 국민 주권 의지, 국민의 뜻이 가장 중요하다"고 했습니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 박춘배)