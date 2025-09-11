한은 "서울 고가 아파트, 6·27 대책 이후에도 신고가 거래 지속"

▲ 서울 강남·서초·송파구 일대 아파트 모습

6·27 가계 대출 규제 이후로도 서울 지역 고가 아파트의 추가 가격 상승 기대와 잠재 구입 수요가 높은 상황이라고 한국은행이 오늘(11일) 분석했습니다.한은은 이날 발표한 통화신용정책 보고서에서 "15억 원 초과 아파트에서는 7월 이후에도 상승 거래와 신고가 거래가 이어지고 있다"며 이같이 밝혔습니다.한은은 6·27 대책 효과가 없지 않은 것으로 평가했습니다.규제 발표 이후 수도권 주택시장은 가격 상승 폭이 축소되고 거래가 둔화하는 등 과열 양상이 다소 진정되는 모습을 보였습니다.구체적으로 6억 원 초과 주택담보대출 제한의 영향을 받는 규제 지역의 12억 원 초과 주택(담보인정비율 50%)의 거래 비중은 6월 33.9%에서 7월 23.2%로 10.7%p 줄었습니다.같은 기간 규제 지역 외 8억 6천만 원 초과 주택(담보인정비율 70%)의 거래 비중도 51.3%에서 36.8%로 14.5%p 감소했습니다.한은은 수도권 내 주택 구입 시 전입 신고 의무 강화로 갭투자(전세 낀 주택 구입) 등 투기적 거래도 상당 폭 줄어든 것으로 추정했습니다.가계 대출 증가세도 둔화했습니다.지난 7월 금융권 가계 대출 증가 규모는 6월의 3분의 1 수준으로 급감했고, 8월에는 5~6월 증가한 주택 거래가 시차를 두고 반영되면서 다시 커졌으나 그 폭이 제한적이었습니다.시중은행 등 금융기관이 자율적으로 대출 관리 강화에 나서면서 생활안정자금 목적 주택담보대출, 신용대출을 중심으로 증가세가 잦아들었습니다.그러나 한은은 지역 간 전이 효과, 과거 부동산 대책 학습 효과 등으로 6·27 대책 효과가 점차 약해질 가능성이 있다고 지적했습니다.과거에도 부동산 대책 발표 후 주택시장이 몇 개월 정도 둔화 흐름을 보이다 실효성 있는 추가 대책이 나오지 않으면 재차 반등하는 양상이 나타났다는 점을 근거로 들었습니다.실제 지난달 넷째 주 서울 아파트 가격 상승률은 연율 환산 4.5%로, 최근 3년 평균(-0.3%)을 크게 웃돌았습니다.강남구(5.0%), 서초구(6.9%), 송파구(11.0%), 용산구(4.9%), 성동구(10.6%) 등 주요 지역은 특히 높은 상승률을 기록했습니다.한은은 "위험 요인이 잠재한 만큼 주택시장과 가계 부채 상황의 추세적 안정 여부는 더 점검할 필요가 있다"며 "수도권 주택시장이 다시 과열되고 가계 부채 증가세도 확대될 수 있다는 점에 유의해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)