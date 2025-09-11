뉴스

트럼프, 피살 우익 지지자에 "순교자"…"급진 좌파 탓" 비난

윤창현 기자
작성 2025.09.11 13:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
트럼프, 피살 우익 지지자에 "순교자"…"급진 좌파 탓" 비난
▲ 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 찰리 커크

트럼프 미국 대통령은 현지시간 10일 대학 강연 중 암살당한 자신의 지지자 찰리 커크를 '순교자'라 부르며 그의 죽음은 '급진 좌파' 탓이라 비난했습니다.

트럼프 대통령은 영상메시지를 통해 숨진 커크에 대해 "그는 진실과 자유를 위한 순교자"라고 말했습니다.

백악관 집무실에서 촬영한 이 영상에서 트럼프는 또 "수년간 급진 좌파는 찰리와 같은 훌륭한 미국인들을 나치와 세계 최악의 대량 학살자, 범죄자들에 비교해 왔다"고 비판했습니다.

트럼프는 이어 "이런 수사법은 오늘날 우리나라에서 보이는 테러리즘에 직접적인 책임이 있으며, 지금 당장 중단돼야 한다"고 촉구했습니다.

트럼프 대통령은 "이는 미국에 어두운 순간"이라며 "정부는 이 잔혹 행위와 다른 정치 폭력에 기여한 모든 이들을 찾아낼 것"이라고 밝혔습니다.

우익 단체 '터닝포인트 USA'의 창립자이자 대표인 커크는 이날 낮 유타주 유타밸리대학에서 강연 중 총격을 받아 숨졌습니다.

트럼프 대통령의 최측근 중 한 명인 그는 미국의 대표적인 우익 청년 보수 인사로 활동해 왔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
윤창현 기자 사진
윤창현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지