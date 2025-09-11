이 대통령 "징벌배상, 언론만 타깃 말아야…유튜브에도 가짜뉴스"

▲ 발언하는 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(11일) 여권에서 언론에 대한 징벌적 손해배상을 도입하는 내용의 언론중재법 개정을 추진하는 것과 관련해 "언론만을 타깃으로 하지는 않았으면 좋겠다"고 말했습니다.이 대통령은 오늘 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 "요즘은 언론만이 아니라 유튜브에서도 가짜뉴스로 관심을 끌고 돈 버는 사람들이 있지 않나"라며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 "언론만 타깃으로 하면 '언론 탄압'이라고 주장할 근거를 만들 수 있다"며 "누구든 악의적 목적으로 가짜뉴스를 만든다면 배상해야 하는 것 아닌가. 언론이라고 특정하지 말자"고 언급했습니다.그러면서 "언론중재법을 건드리지 말고, 배상을 (늘릴 방안을 찾자)"고 제안했습니다.특히 이 대통령은 "일부러 그런 것(잘못된 정보를 보도한 것)과 실수를 한 것과는 다르다"며 "법률가적 양심으로 보건대, 중대한 과실이더라도 일부러 그런 것이 아니면 징벌 배상할 일은 아니다"라고 강조했습니다.또 "악의적인 (가짜뉴스에만) 엄격하게 하되, 배상액은 아주 크게 하자"며 "규제 범위는 최대한 좁히되 엄격하게 적용해 고의적은 (가짜뉴스 보도를) 못 하게 하자는 뜻"이라고 말했습니다.다만 이 대통령은 "제가 입법을 하는 것은 아닌 만큼 당에 그렇게 얘기하고 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)