뉴스

경기도, 내년부터 '계속고용' 적극 지원

최호원 기자
작성 2025.09.11 13:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

경기도가 내년부터 중장년층이 회사에서 오래 근무할 수 있도록 하는 '계속근로 지원사업'을 추진합니다. 정년 이후에도 고용이 이어지도록 지원하고, 주 3일 근무 등 다양한 형태의 이른바 '라이트잡'들도 발굴할 계획입니다.

보도에 최호원 기자입니다.

<기자>

경기 안산시의 자동차 부품업체.

연간 1천600만 개 이상의 피스톤을 제조하는데, 올해 매출 목표는 1천550억 원에 이릅니다.

이 회사는 지난 2020년부터 만 60세가 지난 정년 퇴직자들 가운데 45명을 계약직으로 재고용했습니다.

[하문영/동서페더럴모굴 대표 : 새로운 인원을 고용해서 그 수준까지 끌어올리려면 수년의 시간이 걸립니다. 근데, 기존 인원을 그대로 재고용함으로써 기술에 대한 하락 없이 그대로 생산을 계속 유지할 수 있다는 큰 장점이 있겠습니다.]

당사자들의 만족도도 높습니다.

[조용현/정년퇴직 후 재고용 노동자 : 퇴직을 하고 새로운 일자리를 알아봐야 되는 부담감이 엄청 많았었거든요. 제가 해왔던 일을 계속할 수 있다는 장점이 제일 큰 것 같습니다.]

경기도는 이들 회사에 분기당 90만 원을 지원하는데, 내년부터는 '중장년 계속고용 지원 패키지'를 추진해 지원 대상을 늘릴 계획입니다.

만 40세부터 64세까지 경기도 내 중장년층은 561만여 명.

도민 인구의 41%를 차지합니다.

특히 젊은 층을 구하기 어려운 중소기업들에겐 소중한 인력입니다.

[양병준/혜성금속 이사 : 베이비붐 세대들은 옛날에 고생하고 어려운 부모 시절로부터 근면, 성실성을 받고 태어났기 때문에 회사의 고충도 알고 약간의 자기희생도 좀 각오가 돼 있고 그런 사람들이 아직은 사회에 남아 있어요.]

경기도는 또 근무시간이 주 15시간에서 36시간 미만인 일자리에 50세 이상을 채용하는 사업장에 1인당 월 40만 원을 지원하는 '라이트잡' 사업도 확대합니다.

문제는 이런 정책들이 청년층 신규 채용을 줄일 수 있다는 겁니다.

지난 6월 설문조사에서 경기도민의 92.5%가 '계속고용'에 찬성했지만, 20대의 찬성 비율은 82.5%였습니다.

계속고용 방식에 대해서도 20, 30대는 법적 정년 연장보다 퇴직 후 재고용을 더 선호하는 것으로 나타났습니다.

(영상취재 : 설치환, 화면제공 : 경기도청)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지