'40년 전 실종' 어머니의 백골 시신…드러난 진실은?

<앵커>



40년 전 실종된 어머니의 백골 시신이 발견됩니다. 얼굴조차 몰랐던 어머니 죽음의 진실은 무엇일까요? 영화 얼굴이 관객을 찾아옵니다.



조제행 기자입니다.



<기자>



[얼굴 (9월 11일 개봉) / 감독 : 연상호 / 출연 : 박정민, 권해효]



시각장애인임에도 유명한 도장 장인으로 거듭난 아버지 영규와 그의 아들 동환.



어느 날 40년 전 실종된 아내이자 어머니의 백골 시신이 발견됐다는 연락을 받습니다.



청계천 의류 공장에서 일했던 어머니의 죽음의 진실은 무엇일까요?



한 가족의 가족사이자 우리 사회의 사회사이기도 합니다.



배우 박정민이 아들이자 젊은 시절 아버지 역할의 1인 2역을 맡았습니다.



[박정민/배우 : 1인 2역은 어떨까 궁금하기도 했고 또 감독님 하고 워낙에 편한 사이다 보니까 그냥 한 번 제안해 본 건데 뭐 안 받아도 그만이었는데 너무 넙죽 (제안을) 받으셔가지고….]



[비밀일 수밖에 (9월 10일 개봉) / 감독 : 김대환 / 출연 : 장영남, 류경수]



갑작스럽게 해외 유학 중인 아들과 아들 여자친구가 찾아옵니다.



이어 아들 여자친구 부모님까지 도착합니다.



각자 비밀을 품고 있는 이들의 낯설고도 불편한 동거는 어떤 결말을 맞을까요?



가족이기에 더 비밀일 수밖에 없는 삶의 이야기입니다.



봉준호 감독의 기생충 윤색에 참여한 김대환 감독이 연출과 각본을 맡았습니다.



[홈캠 (9월 10일 개봉) / 감독 : 오세호 / 출연 : 윤세아, 윤별하, 권혁]



홈캠에 찍힌 섬뜩한 여자 그러나 딸아이는 자기 이외에는 아무도 없다고 합니다.



그날 이후 점점 이상해지는 딸의 행동 차갑고 이성적이던 여성도 점차 광기에 휩싸입니다.



홈캠이라는 친숙한 소재와 1인칭 시점으로 긴장감을 극대화한 공포 영화입니다.



[전력질주 (9월 10일 개봉) / 감독 : 이승훈 / 출연 : 하석진, 이신영, 다현]



육상 100미터 기록 보유자인 구영, 하지만 거듭된 기록 경신 실패로 인생마저 혼란스럽습니다.



축구선수에서 이제 막 달리기에 빠져든 풋내기 육상 선수 승열, 저마다의 도전을 위해 출발선에 선 이들의 전력질주를 그렸습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 김진원)