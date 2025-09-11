전세기 내일 새벽 출발…트럼프 "한국 원하는 대로"

<앵커>



미국에 구금된 근로자 300여 명이 우리시간으로 내일(12일) 새벽 전세기 편으로 귀국길에 오를 것으로 보입니다. 트럼프 대통령은 한국이 원하는 대로 조치하라고 지시해 구금자들은 수갑같은 신체적 속박없이 석방될 것으로 보입니다.



윤창현 기자입니다.



<기자>



미국 현지 시간, 수요일 오전 이뤄진 한미 외교장관 회담.



이 자리에서 조현 장관이 루비오 미 국무장관에게 구금자들이 범죄자가 아닌 만큼 수갑 등 신체적 속박 없이 신속히 미국을 출국하고, 미국 재방문 시 어떤 불이익도 받지 않도록 해달라고 요구했다고 외교부는 전했습니다.



루비오 장관은 이번 사안에 대한 한국민의 민감성을 이해한다면서 트럼프 대통령이 한국 측이 원하는 대로 가능한 이뤄질 수 있도록 신속히 협의하고 조치할 것을 지시했다고 답했습니다.



이에 따라 한국시간 내일 새벽 1시쯤 한국인 316명과 일본, 중국 등 외국 국적자 14명 등 330명이 애틀랜타에 도착해 대기 중인 전세기를 타고 미국을 떠나게 될 것으로 보입니다.



한국인 1명은 개인사정으로 현지에 남기로 했다고 외교부는 전했습니다.



구금 중인 근로자들은 트럼프 대통령 지시에 따라 한국 시간 오늘 오후 수갑 등의 신체속박 없이 석방될 것으로 예상됩니다.



조현 장관은 미국 측으로부터 구금 근로자들이 미국에 재입국할 때 어떤 불이익도 없을 것이라는 확약을 받았으며, 한미 양국이 한국 근로자 비자 문제 해결을 위한 신속 협의에 들어가기로 했다고 밝혔습니다.



[조현/외교부장관 : 양 정상 간에 신뢰가 쌓였기 때문에, 신뢰관계가 만들어졌기 때문에 이번 일이 풀릴 수 있었지 않았나 (생각합니다.)]



당초 어제로 예정된 구금자 석방 시점이 갑자기 늦어진 것은 트럼프 대통령이 구금된 한국의 숙련 인력이 미국에 남아 계속 일할 수 없는지 우리 측 입장을 알기 위해 귀국 절차를 일시 중단시켰기 때문으로 확인됐다고 외교부는 전했습니다.



이에 대해 조현 장관은 루비오 장관에게 우리 국민들이 대단히 놀라고 지친 상태여서 먼저 귀국했다가 미국에 다시 돌아와 일하는 게 좋겠다는 입장을 전했다고 외교부는 밝혔습니다.



