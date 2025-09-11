[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 미국에 구금된 한국인 300여 명이 우리 시간으로 내일(12일) 새벽 전세기 편으로 귀국길에 오를 것으로 보입니다. 트럼프 대통령이 한국이 원하는 대로 조치하라고 지시해, 구금자들은 수갑 같은 신체적 속박 없이 석방될 것으로 보입니다.



2. 이재명 대통령이 오늘 취임 백일 기자회견에서 지난 백일은 회복과 정상화를 위한 시간이었다면서 남은 4년 9개월은 도약과 성장의 시간으로 만들겠다고 말했습니다. 또, 모두의 대통령이 되겠다는 약속에 따라 통합으로 나아가겠다고 밝혔습니다.



3. 민주당이 당내 이견을 이유로 3대 특검법 개정안과 관련된 여야 합의 결렬을 선언했습니다. 국민의힘은 일방적인 합의파기라며 앞으로 모든 국회일정 파행은 민주당이 책임져야 할 것이라고 강하게 비판했습니다.



4. 신용 불량자에게 대출해 주겠다는 광고로 급전이 필요한 서민들을 유인한 뒤 고금리 대출을 일삼은 사채 조직이 적발됐습니다. 사채조직은 피해자들이 기한 안에 돈을 갚지 못하면 최고 6만 퍼센트의 이자를 부과했던 것으로 드러났습니다.