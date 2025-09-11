화성에서 '생명체 흔적' 발견…"지구로 가져오자" 뜻밖의 암초가

[숀 더피/NASA 국장 대행 : 지금까지 화성에서 발견한 것 중 가장 확실한 생명체의 흔적입니다. 가슴 벅찬 순간입니다.]



현지 시간으로 어제(10일), 미 항공우주국 NASA가 긴급 기자회견을 열고 화성 탐사 로버 '퍼서비어런스'가 채취한 화성 표본에서 새로운 발견을 했다고 밝혔습니다.



뉴욕 스토니브룩대 조엘 휴로비츠 교수가 이끄는 NASA 연구진은 화성 예제로 분화구의 체야바 폭포 퇴적암에서 채취한 표본에서 '잠재적 생체 신호들(potential biosignatures)'이 발견됐다고 국제학술지 네이처에 보고했습니다.



'잠재적 생체 신호'란 생물학적 기원을 암시하지만, 생명체 존재 가능성에 대한 확실한 증거로 여겨지기에는 추가적인 연구가 필요한 신호나 현상을 말합니다.



퍼서비어런스가 채취한 표본은 독특한 표범 무늬를 띠는데, 이 무늬에는 비비아나이트와 그레이자이트 같은 광물이 들어있었습니다.



지구에서는 화석, 동물 배설물, 썩은 나무와 같은 유기물이나 그 퇴적물에서 만들어지는 물질입니다.



표본에서는 탄소와 황, 산화철 등도 다량 검출됐는데, NASA 연구진은 이것이 미생물 대사의 흔적일 가능성이 있다고 설명했습니다.



이 표본을 지구로 가져와서 정밀 분석을 해야 결론을 내릴 수 있는데, 문제는 그게 쉽지 않다는 겁니다.



[조엘 휴로비츠/스토니브룩대 부교수 : 이제 해야 할 일은 이 표본을 지구로 가져와, 실제로 어떤 과정을 통해 이런 무늬가 만들어졌는지 규명하는 추가적인 연구를 이어가는 겁니다.]



NASA는 2033년을 목표로 화성 표본 회수 프로젝트를 준비하고 있는데, 이 프로젝트에는 110억 달러, 우리 돈 15조 3천억 원이 넘는 비용이 듭니다.



먼저 탐사선이 화성에 도착해 표본을 수거할 착륙선을 만들고, 여러 겹의 특수 캡슐에 밀봉한 표본을 실어 다시 화성 궤도로 띄울 이륙체를 설계하고, 다시 궤도에 오른 표본을 궤도선으로 옮겨 실어 지구로 보내야 하는 초고난도 프로젝트이기 때문입니다.



인류가 지금껏 지구 운반에 성공한 우주 표본은 달과 소행성, 혜성에 불과하고 머나먼 화성의 표본을 옮기는 건 전례 없는 도전입니다.



비용을 줄일 획기적인 해법이 마련되지 않는 한 이번 표본 속에 담긴 생명의 비밀은 당분간 풀리지 않을 거란 전망이 지배적입니다.



(기획 : 유지원, 영상편집 : 고수연, 제작 : 디지털뉴스편집부, 영상출처 : NASA/ESA/JPL-Caltech/GSFC/MSFC, 사진출처 : NASA/게티이미지코리아)