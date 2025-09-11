뉴스

'강남 옥상 여자친구 살해' 의대생 징역 30년 확정

한성희 기자
작성 2025.09.11 10:43 수정 2025.09.11 10:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'강남 옥상 여자친구 살해' 의대생 징역 30년 확정
▲ 여자친구를 흉기로 찔러 살해한 혐의(살인)를 받는 20대 의대생 최 모 씨가 작년 5월 14일 오전 서울 서초구 서초경찰서에서 검찰로 송치되고 있다.

지난해 서울 강남역 인근 건물 옥상에서 여자친구를 흉기로 살해한 의대생이 징역 30년형을 확정받았습니다.

대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 오늘(11일) 오전 살인 등 혐의로 기소된 26살 남성 최모 씨와 검사 측의 상고를 기각하고, 항소심이 선고한 징역 30년과 보호관찰 5년을 확정했습니다.

최 씨는 지난해 5월 여자친구 A 씨와 결별 등 문제로 갈등을 빚다 강남역 주변 건물 옥상에서 흉기를 여러 차례 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.

최 씨는 중학교 동창인 A 씨와 교제하던 중 양가 부모 몰래 혼인신고를 했는데, A 씨 부모가 이 사실을 알고 혼인 무효 소송을 진행하겠다며 헤어지라고 요구하자 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.

최 씨 측은 불안장애를 겪고 있던 점 등을 언급하며 정신감정을 요청하기도 했습니다.

하지만 감정 결과 범행 당시 최 씨는 심신장애 상태가 아니었던 것으로 나타났습니다.

앞서 1심은 최 씨에게 징역 26년을 선고했고, 항소심은 형량을 4년 늘려 징역 30년을 선고하고 보호관찰 5년도 명령했습니다.

항소심 재판부는 "치밀한 계획하에 이뤄졌고 그 수법이 매우 잔혹하다"며 "피고인은 범행 후 피해자에 대한 최소한 보호조치를 취하거나 참회하는 등 인간이 마땅히 해야 할 도리를 찾아보기 어렵고, 피고인의 행태를 비춰보면 최소한의 존중이 있는지 의문"이라고 질책했습니다.

대법원도 항소심 판단에 수긍했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지