7월 말 재정적자 86조 원…역대 3번째 규모

7월말 기준 국가 재정적자가 86조 원대를 기록했습니다.



2차 추가경정예산 수치가 반영된 것으로, 2000년 7월(98조 1천억 원)과 2022년 7월(86조 8천300억 원)에 이어 같은 기간 기준으로 역대 3번째다.



11일 기획재정부가 발표한 '월간 재정동향 9월호'에 따르면 7월 말 기준 총수입은 385조 원으로, 작년 동기 대비 27조 8천억 원 증가했습니다.



국세수입은 232조 6천억 원으로, 작년 동기보다 23조 8천억 원 늘었습니다.



법인세가 기업실적 개선과 법인 이자·배당소득 증가 등에 힘입어 14조 5천억 원 증가했습니다.



소득세도 9조 원 증가했습니다.



성과급 확대 및 근로자 수 증가에 따른 근로소득세 증가, 해외주식 호조 등에 따른 양도소득세 증가에 따른 것으로 분석됩니다.



세외수입은 21조 2천억 원으로 2조 7천억 원 늘었고, 기금수입은 131조 2천억 원으로 1조 4천억 원 증가했다 총지출은 442조 5천억 원으로, 작년보다 33조 원 증가했습니다.



총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 57조 7천억 원 적자를 냈습니다.



통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 86조 8천100억 원 적자였습니다.



전달(1~6월, 94조 원대)보다는 줄어든 수치로, 각종 세입 스케줄 변수에 따른 것입니다.



7월 한 달만 놓고 보면 7조 5천억 원의 관리재정수지 흑자를 기록했습니다.



기재부 관계자는 "지출은 기존대로 유지되는 상황에서 6월에는 세입 스케줄이 없었다"고 설명했습니다.



7월 말 기준 중앙정부 채무 잔액은 1천240조 5천억 원입니다.



전월보다 22조 1천억 원 증가했습니다.



한편, 8월 국고채 발행 규모는 21조 원으로, 1∼8월 누적으로는 166조 원어치 발행돼 연간 총발행한도의 72.3%를 소화했습니다.