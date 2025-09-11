김정관 산업장관, 한미 관세협상 후속 협의 위해 방미

▲ 김정관 산업통상자원부 장관이 22일 미국 측과 정상회담 의제 사전 조율을 위해 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 미국에 입국하고 있다.

김정관 산업통상자원부 장관이 한미 관세 협상 관련 후속 협의를 위해 미국을 방문합니다.산업통상자원부는 10일 오전 10시 김 장관이 미국 워싱턴 DC를 방문하기 위해 인천공항을 통해 출국한다고 밝혔습니다.김 장관은 워싱턴 DC에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관 등을 만나 지난 7월 타결한 한미 관세 협상 관련 후속 협의를 진행할 것으로 알려졌습니다.한미는 지난 7월 30일(현지시간) 타결한 관세 협상에서 미국이 예고한 대(對)한국 상호관세를 25%에서 15%로 낮추고, 한국이 총 3천500억 달러(약 486조 원) 규모의 대미 투자를 시행하는 등의 내용에 합의했으나 아직 협상의 구체적인 내용에 대한 협의는 마무리하지 못한 상태입니다.한미 통상 당국은 지난 8일에도 워싱턴 DC에서 실무협의를 진행했으나 대미 투자 방식 등에 대한 이견을 좁히지 못한 것으로 전해졌습니다.관세 협상 후속 협의가 교착 상태에 빠진 것으로 알려진 가운데 이번 김 장관의 방미를 통해 협상 돌파구가 마련될지 주목됩니다.(사진=연합뉴스)