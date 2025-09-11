9월 초순 수출 증가…미 관세 영향에 대미 수출 8.2%↓

▲ 경기도 평택항

9월 초순 수출이 반도체·선박 등 주력 품목에 힘입어 증가세로 출발했습니다.하지만 미국 관세 영향으로 대미 수출은 전달에 이어 큰 폭의 감소세가 이어졌습니다.11일 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액은 192억 달러로 작년 같은 기간보다 3.8% 증가했습니다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 22억 6천만 달러로 같은 기간 8.4% 감소한 것으로 나타났습니다.이달 1∼10일 조업일수는 8.5일로 작년(7.5일)보다 1일 많습니다.지난달 월간 수출은 1.3% 늘며 3개월 연속 증가했습니다.하지만 대미 수출은 미국 관세 영향으로 12% 감소하며 2년 반 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.이달 1∼10일 대미 수출도 미국 고율 관세 영향으로 8.2% 줄며 전달에 이어 감소세가 이어졌습니다.유럽연합(EU) 수출도 21.6% 줄었습니다.반면 중국(0.1%), 베트남(24.0%), 대만(31.2%) 등으로의 수출은 증가세를 보였습니다.품목별로 보면 반도체(28.4%), 선박(55.3%), 자동차 부품(2.1%) 등의 수출은 증가했습니다.승용차(-1.9%), 석유제품(-21.1%) 등은 감소한 것으로 나타났습니다.1∼10일 수입액은 204억 달러로 11.1% 늘었습니다.국가별로는 중국(16.2%), EU(4.9%), 미국(4.7%), 일본(8.1%), 대만(5.3%), 베트남(23.3%) 등 주요 국가 대부분에서 증가세를 보였습니다.품목별로는 반도체(6.6%), 기계류(17.6%), 가스(49.3%), 반도체 제조장비(55.9%) 등에서 늘고 원유(-0.9%)는 줄었습니다.수입액이 수출액을 웃돌면서 무역수지는 12억 달러 적자를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)