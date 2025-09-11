장동혁 "조지아주 사태 발단, 종교 탄압 아닌가 의구심"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 미국 조지아주 내 한국인 근로자 구금 사태와 이들을 태울 전세기의 현지 출발이 지연된 것을 두고 국내 종교탄압이 원인이 아닌지 의구심이 든다고 지적했습니다.장 대표는 오늘 오전 최고위원회 회의에서 "정부는 취임 100일인 오늘에 맞춰 현지 시각 10일 전세기 출발을 자신 있게 말해 왔지만 미국은 보란 듯이 이 모든 것을 연기해 버렸다"며 "이래도 정청래 대표는 외교가 압도적 만점이라고 말할 수 있습니까?"라고 반문했습니다.장 대표는 조지아주 사태를 두고 "분명 어디선가 매를 번 것"이라며 "전세기가 뜬다고 자신 있게 말한 뒤 대한민국과 미국에서 일어난 일은 딱 하나, 손현보 목사에 대한 구속"이라고 지적했습니다 손현보 부산 세계로 목사는 그제(9일) 공직선거법 위반 등의 혐의로 구속된 바 있습니다.장 대표는 "트럼프 대통령이 그토록 경고했던 종교 탄압"이라며 "조지아주 사태의 발단이 종교 탄압이나 미군 기지에 대한 압수수색, 인권 탄압이 아닌가 의구심이 있다"고 강조했습니다.이어 손 목사가 구속된 것과 대조적으로 "서울 시내 한복판에서 초등학생을 유괴하려고 했던 유괴범 두 명에 대한 구속영장은 기각됐다"며 "법치주의의 현실"이라고 꼬집었습니다.(사진=연합뉴스)