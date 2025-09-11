G-DRAGON 월드투어, 극장에서 본다…역대급 공연의 모든 순간

G-DRAGON의 8년 만의 월드투어 '위버맨쉬'의 모든 순간을 스크린에 담아낸 공연 실황 영화 '지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'가 오는 10월 29일 개봉을 확정 짓고, 메인 포스터를 공개했다.



'지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'는 K-POP 대표 솔로 아티스트 G-DRAGON의 8년 만의 월드투어, '위버맨쉬'의 시발점이었던 고양 콘서트 현장을 담은 영화다.



월드투어 '위버맨쉬'는 한국을 시작으로, 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오, 시드니 등 아시아 태평양 11개 도시를 휩쓸고, 곧이어 북미와 유럽 투어를 진행하며 글로벌 열기를 이어가고 있다.



영화 '지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'는 오직 G-DRAGON만이 가능한 압도적인 무대를 빠짐없이 담아냈다. '삐딱하게', '니가 뭔데(Who You?)' 등 G-DRAGON을 대표하는 곡들뿐 아니라, 솔로 아티스트로서 시작을 알렸던 'HEARTBREAKER', 대한민국을 뒤흔들었던 컴백곡 'PO￦ER'와 'HOME SWEET HOME'까지 명곡들이 연달아 등장해 생생한 현장감과 벅찬 감동을 선사할 예정이다.



또한 태양, 대성, CL 등 역대급 게스트들과 함께 한 특별한 무대 역시 만날 수 있어 더욱 기대를 모은다. 전 세계의 사랑을 받는 패션 아이콘다운 화려한 의상과 프로페셔널한 무대 매너, AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션의 테크기술과 리얼 밴드 사운드의 결합 등 압도적인 퀄리티로 완성된 다채로운 무대를 고스란히 스크린에 옮겨온 '지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'는 SCREENX, 4DX, ULTRA 4DX 모든 포맷으로 개봉 예정이며, 다양한 포맷을 통해 더욱 풍부한 감동을 전할 것으로 기대를 모은다.



개봉 확정 소식과 함께 공개된 메인 포스터는 무대 위에 서있는 G-DRAGON의 모습만을 담아 강렬한 인상을 남긴다. 관객들의 뜨거운 환호를 온몸으로 받아들이는 그의 모습은 K-POP 대표 솔로 아티스트로서 G-DRAGON의 입지와 위엄을 체감케 한다.



'지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'는 10월 29일 CGV에서 개봉해 관객과 만난다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)