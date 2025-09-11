'꼬꼬무' 윤은혜 "염산 물총에 맞아 실명할 뻔"…과거 트라우마에 눈물

그룹 베이비복스 멤버 겸 배우 윤은혜가 과거 끔찍했던 경험이 트라우마로 남았다고 고백했다.



11일 방송될 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')는 '사라진 나의 집, 그리고 적준' 편으로, 1990년대 서울 재개발 구역에서 야만적 행태로 악명 높았던 '용역 깡패'에 대해 이야기한다. 리스너로는 베이비복스 출신 배우 윤은혜, 가수 KCM, 배우 채서진이 나선다.



앞서 진행된 촬영에서 윤은혜의 등장에 장현성은 "난 베이비복스 팬이다 정말 좋아했었다"라며 격한 환영 인사를 건넸다. KCM은 "'꼬꼬무'는 유일하게 끝까지 보는 프로그램"이라며 기대감을 드러냈다.



이날 방송은 1990년대 서울 곳곳에서 벌어졌던 재개발 철거 참상에 대해 파헤친다. 소위 '용역 깡패'라 불리는 이들은 공권력의 묵인 속에 폭행, 재산 파괴, 인권유린뿐만 아니라, 초등학생들을 계단 아래로 던지고, 임산부에게 폭행을 가하고, 부녀자를 성폭행하는 만행을 저질렀다. 긴박한 해외 분쟁 지역을 취재했던 기자조차 참혹한 현장을 두고 "전쟁터 못지않았다"라고 회고했을 정도다. '꼬꼬무'는 일명 '너구리 작전'이라 불리는 '적준 용역'의 비인도적인 철거 방식 등도 조명하며 악명 높았던 이들의 만행을 이야기한다.



리스너들은 전쟁터 같은 재개발 폭력의 참상을 들으며 그 어느 때보다 경악하며 분노했다. 특히 윤은혜는 철거민들의 아픔에 깊이 공감했다. 25년이 지난 지금까지도 트라우마에 시달리는 철거민들을 지켜본 윤은혜는 "철거민분들의 아픔에 비할 바는 아니겠지만, 저 역시 가수 활동 중에 염산 물총에 맞아 실명할 뻔하고, 날계란에 맞아 트라우마로 힘든 시기를 보냈다"며 자신의 아픔을 솔직하게 고백했다. 이에 장현성은 과거 윤은혜의 실명 위기에 "진짜냐?"라고 깜짝 놀라며 안타까워했다.



윤은혜는 자신의 고된 아픔을 겪었던 과거가 트라우마가 됐음을 담담히 밝히며 "트라우마는 쉽게 잊혀지지 않는다"면서 "철거민분들은 저보다도 더한 폭력과 언행과 성폭력을 당하셨다. 철거민분들 고통은 말로 못할 것"이라고 철거민의 상처에 눈시울을 붉혔다.



그런가 하면, 영상을 지켜보던 윤은혜는 "감옥에 가야지요 이 정도면 싹 다 가야지요"라며 격분했고, KCM은 "사람이 아닌 것 같다. 악마다"라며 분노했다. 채서진은 "너무너무 잔인하다. 살아있는 지옥이다"라며 입을 다물지 못했다.



과연 '적준 용역'의 실체는 무엇이며, 공권력이 잔혹한 폭력을 방관했던 배경은 무엇일지, 재개발을 빌미로 자행된 폭력의 내막은 11일 밤 10시 20분 방송될 '꼬꼬무'의 '사라진 나의 집, 그리고 적준' 편에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)