송언석 "민주, 특검법 합의 파기 통보…향후 국회파행 책임져야"

▲국민의힘 송언석 원내대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 '3대 특검법 수정안 합의'를 파기한 더불어민주당을 규탄하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 오늘(11일) 더불어민주당이 전날 여야가 합의한 3대 특검법 개정안 수정을 수용하지 못하겠다고 통보한 데 대해 "향후 모든 국회 일정 파행에 대해 더불어민주당이 책임져야 할 것"이라고 비판했습니다.송 원내대표는 오늘 최고위원회의에서 "알 수 없는 이유로 오늘 아침 민주당으로부터 특검법 합의가 파기됐다는 통보를 받았다"며 이같이 말했습니다.그는 "애초 민주당이 제출한 특검법안은 특검 수사 기간을 무제한 연장하는 등 독소조항이 워낙 많았다"며 "우리 당에서 계속 문제를 제기해서 어렵사리 합의에 이르렀던 것"이라고 언급했습니다.이어 "어제 오후 여야 원내대표가 6시간에 걸쳐 3번씩이나 만나 어렵사리 합의에 이르렀는데 이재명 대통령 취임 100일 기념 선물로 여야 합의 파기라는 선물을 보내왔다"고 비꼬았습니다.그는 미국 조지아주에서 우리 근로자 300여 명이 구금된 데 대해서는 "우리 근로자들의 안전한 귀국과 불이익 방지, 대미 투자기업 종사자의 비자 문제에 관해 테스크포스(TF)를 구성할 예정"이라고 밝혔습니다.또 "이번 사태와 관련해 정부에서 어떤 문제가 있었는지를 밝히기 위해 국정조사를 제안한다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)