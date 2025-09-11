김병기, '특검법 합의' 당내 반발에 "안 받아주면 결렬된 것"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표와 문진석 원내수석부대표가 10일 서울 여의도 국회에서 국민의힘 송언석 원내대표와 유상범 원내수석부대표를 만나기 위해 이동하고 있다.

더불어민주당 김병기 원내대표는 국민의힘과 3대 특검법 개정안의 수정을 합의한 것과 관련해, "(민주당 의원들이) 안 받아준다면 (국민의힘과의) 협의가 최종적으로 결렬됐다고 봐야 한다"고 말했습니다.김 원내대표는 오늘(11일) 국회에서 기자들과 만나 민주당이 국민의힘에 어제의 합의를 파기하기로 통보했다는 국민의힘 발표와 관련해, "사실 문서화 된 것도 아니기 때문에 '파기됐다'는 표현도 안 맞는 것 같다"며 이렇게 말했습니다.김 원내대표는 민주당은 3대 특검법 개정안을 일부 완화하고 국민의힘은 금융감독위 설치에 협조하기로 합의한 것에 대해 "왜 자꾸 '특검법 합의안'이라고 하느냐. (어제는) 1차로 논의한 것"이라며 "최고위에도 보고해야 하고 의총에서 추인받아야 한다"고도 말했습니다.양당 원내수석부대표가 어제 3대 특검에 대해 추가로 기간을 연장하지 않고 인력 증원 규모도 최소화하기로 했다고 발표한 것에 대해 "(수석들이) 너무 많은 각론이 나갔다"면서 "특히 기간 연장과 (인력) 규모는 다시 살펴봐야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "이 문제는 의원총회와 의원들 (SNS) 방에 올려서 (여론을) 좀 보고를 했어야 하는데 거칠었다"고 했습니다.앞서 민주당과 국민의힘은 어제 원내대표 회동에서 민주당 주도로 국회 법제사법위원회를 통과한 특검법 개정안을 일부 수정해 여야 합의로 처리하겠다고 밝혔습니다.이 수정에 대해 민주당 강경파들은 공개적으로 "내란당(국민의힘 지칭)과 왜 그런 합의를 하느냐"고 반발했습니다.국민의힘은 오늘 아침 민주당이 어제의 여야 합의 파기를 통보했다고 언론에 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)