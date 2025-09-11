정청래, 특검법 수정안 두고 "재협상 지시…특검법 취지에 정면 배치"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가, 원내지도부가 어제(10일) 국민의힘과 합의했던 3대 특검법 수정안을 두고 재협상을 지시했다고 밝혔습니다.정 대표는 오늘 기자들과 만나 "어제 협상안은 수용할 수 없었고 또 지도부의 뜻과도 달라 바로 재협상을 지시했다"고 설명했습니다."특검법 개정안은 핵심 중 핵심이 (수사) 기간이기 때문에, 그 부분을 연장하지 않는 쪽으로 협상이 된 것은 특검법의 원래 취지와 정면으로 배치되기 때문에 (재협상을) 지시했다"고 덧붙였습니다.앞서 민주당 내에서는 어제 3대(내란·김건희·순직해병) 특검법 개정안에 국민의힘 요구를 반영, 수정해 처리하기로 한 어제 여야 원내대표 합의를 두고 내부 반발이 이어지기도 했습니다.어제 회동에서 3대 특검법 수정을 양보하는 대신 국민의힘으로부터 정부 조직 개편의 핵심 중 하나인 금융감독위원회 설치에 대한 협조를 얻어냈는데, 당내 강경파를 중심으로 3대 특검법에 수사 기간 연장 등 핵심 내용을 빼서는 안 된다는 불만이 여러 차례 나온 겁니다.이른바 '내란당'인 국민의힘과 합의한 것 자체에 대한 불만과 당내 논의가 부족했다는 문제 제기 등도 뒤따랐습니다.국회 법제사법위원장으로 지난 4일 3대 특검법 여당안의 법사위 처리를 주도한 추미애 의원은 페이스북에 "특검법 개정은 수사인력 보강, 수사 기간 연장 등으로 내란 수사와 권력형 부패 비리 수사가 제대로 이뤄지도록 하는 데 초점을 맞춰야 한다"며 "그게 아니라면 굳이 합의가 필요치는 않은 것"이라고 썼습니다.전현희 최고위원도 페이스북에서 "3대 특검법 개정안의 핵심은 특검 수사 인력 확대와 기간 연장"이라며 "완전한 내란 종식과 파도 파도 양파 같은 김건희 국정농단 부패범죄를 철저히 수사하기 위한 최소한의 조건"이라고 주장했습니다.한준호 최고위원 역시 SNS에 "특검 수사 기간 연장은 이번 개정안의 핵심이다. 그 많은 의혹을 짧은 기한 내 수사하는 것은 불가능하다"며 "(합의를) 재고해 달라. 부탁드린다"고 썼습니다.(사진=연합뉴스)