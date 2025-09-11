뉴스

클롭 모욕해 퇴출된 전 EPL 심판, 아동음란물 제작 혐의로 기소

클롭 모욕해 퇴출된 전 EPL 심판, 아동음란물 제작 혐의로 기소
▲ 데이비드 쿠트 전 EPL 심판

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에서 활동하다 부적절한 언행으로 퇴출당한 심판이 아동 음란물 제작 혐의로 기소돼 법정에 서는 것으로 알려졌습니다.

영국 BBC는 어제 전 EPL 심판 데이비드 쿠트가 아동 음란물을 만든 혐의로 영국 노팅엄셔 경찰의 조사를 거쳐 기소됐다고 보도했습니다.

이어 "쿠트 전 심판은 8월 12일에 기소됐으며, 11일 노팅엄 치안법원에 출두할 예정"이라고 덧붙였습니다.

BBC에 따르면 경찰은 쿠트 전 심판의 혐의가 지난 2월에 확보한 영상 파일과 관련이 있다고 밝혔습니다.

또한 쿠트 전 심판이 현재 조건부 보석 상태라고 전했습니다.

쿠트 전 심판은 2020년에 EPL 리버풀의 감독이었던 위르겐 클롭을 모욕하는 영상이 지난해 11월 SNS를 통해 유포돼 논란이 된 뒤 같은 해 12월 잉글랜드프로경기심판기구(PGMOL)로부터 해고당했습니다.

잉글랜드축구협회(FA)도 지난달 그에게 8주간의 자격 정지 처분을 내렸습니다.

또한 그는 2024 유럽축구선수권대회(유로 2024)에 참여하기 위해 독일에 머무는 동안 지폐를 말아 흰 가루를 흡입하는 사진이 영국 언론을 통해 공개된 후 유럽축구연맹(UEFA)으로부터 2026년 6월 30일까지 UEFA 주관 대회 출전 금지 처분을 받았습니다.

(사진=게티이미지)
