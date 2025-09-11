'가뭄 재난사태' 강릉시장, 인터넷 댓글 지시 논란

▲ 1일 강원 강릉시청 재난상황실에서 김홍규 강릉시장이 가뭄 대응 대책을 발표하고 있다.

최악의 가뭄으로 강원 강릉지역에 재난사태까지 선포된 가운데 강릉시장이 가뭄 등과 관련해 인터넷 등에 잘못된 정보가 많다며 직원들에게 사실상 댓글을 지시해 논란이 일고 있습니다.시민단체 강릉시민행동은 지난 10일 사회관계망서비스에 "김홍규 시장은 지난 8월 29일 시청에서 여성 공무원 60여명이 참석한 긴급회의에서 가뭄 및 물 부족과 관련해 언론과 인터넷에서 잘못된 정보와 비판적인 내용이 많다"며 "이는 시민들을 자극하고 분열을 조장하는 것으로 직원들이 적극 대처해야 한다고 지시했다"는 내용을 공개했습니다.강릉시민행동은 "김 시장은 직원들이 허위 내용을 바로잡고 사실을 알리고, 인터넷에 글도 올리고, 댓글도 올리라는 내용을 지시했다"고 밝혔습니다.특히 강릉맘까페에 직원들이 직접 적극적으로 댓글을 달아야 한다고 말했다는 것입니다.이어 시청 주요 부서의 한 과장이 "시장님 이하 우리 직원들의 가뭄 극복 노력이 헛되지 않도록 해 주시기를 바란다. 직원 중 강릉맘까페 가입 직원들이 있으면 정확한 정보가 전달될 수 있도록 허위 사실에 대한 댓글도 함께 부탁드린다"는 메시지를 타 부서 과장에게 전달했습니다.이 시기는 극한 가뭄으로 수도 계량기를 잠그는 본격적인 제한급수가 시행되면서 시의 가뭄에 대한 준비 미흡 등에 대한 비난 여론이 높을 때였습니다.이후 맘카페에는 시를 옹호하는 듯한 내용의 댓글이 일부 달리기도 했습니다.또한 8월 30일 강릉시 새올행정시스템의 '칭찬합시다'에 '김홍규 시장님을 칭찬합니다'라는 제목의 글이 등록되고 이후 100여 개의 칭찬 댓글이 달렸다며 관련 내용을 캡처 사진과 함께 공개했습니다.새올행정시스템은 일반 시민은 아예 접속할 수 없는 행정 내부망으로 공무원만 글쓰기와 접속이 가능합니다.강릉시민행동이 공개한 이 내용 글에는 "강릉맘 동원에 대한 직감은 있었는데 이렇게 실제로 한다는 걸 알게 됐네요", "어이가 없네요. 정신 차리세요", "대책 없이 안일하게 생각하다 시민을 나락으로 떨어뜨려 놓고 직원 위에 군림한다면 자격이 없는 소치다"는 등의 비난 댓글이 이어지고 있습니다.강릉시민행동은 "가뭄 극복에 온 힘을 쏟아도 모자랄 중대한 시간에 본인에 대한 부정 여론을 어떻게든 돌려세울 고민을 하고, 공무원들을 동원한 여론몰이 궁리에나 신경을 쓴 것"이라며 "엄밀히 말하면 공무원에게 댓글을 통한 여론조작을 지시했다고도 볼 수 있다"고 말했습니다.이어 "정확한 정보는 강릉시 홈페이지와 재난문자, 공식브리핑 등을 통해서도 충분히 전달할 수 있으나 강릉시는 지금까지 물 부족과 관련, 심지어 단수 안내 문자 한번 없었다"고 꼬집었습니다.이에 대해 강릉시의 관계자는 "여러 가지로 강릉시가 어려운 사정"이라며 "가뭄 대응에 대한 잘못된 정보를 바로잡기 위한 취지였다"는 입장을 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)