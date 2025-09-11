남자배구 세계선수권 12일 개막…한국, 프랑스와 14일 첫판 대결

▲ 파이팅 외치는 남자배구 대표팀 선수들

11년 만에 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회에 나서는 한국 남자배구 대표팀이 16강 진출을 향한 힘겨운 경쟁을 시작합니다.참가국이 종전 24개국에서 32개국으로 확대돼 처음 열리는 2025 FIVB 세계남자배구선수권이 내일 필리핀 마닐라에서 막을 올립니다.이사나예 라미레스 감독이 이끄는 우리 대표팀은 C조에 편성돼 14일 프랑스, 16일 아르헨티나, 18일 핀란드와 차례로 맞붙어 조 2위까지 주는 16강 진출 티켓을 다툽니다.우리나라가 첫판에서 만나는 세계랭킹 4위 프랑스는 자국에서 열린 작년 파리 올림픽 결승에서 세계 1위 폴란드를 3대 0으로 완파하고 우승한 강호입니다.프랑스는 역대 18번째 세계선수권에 참가하지만, 2002년 아르헨티나 대회 때 동메달을 차지한 게 최고 성적일 정도로 우승과는 인연이 없었습니다.이탈리아 스타 선수 출신의 안드레아 지아니 감독이 지휘하는 프랑스 대표팀은 아포짓 스파이커 장 패트리와 아웃사이드 히터 트레버 클레베노가 공격을 이끕니다.두 번째 상대인 아르헨티나는 세계랭킹 9위로 브라질과 남미 배구의 쌍벽을 이룹니다.아르헨티나는 2023년 남미선수권에서 59년 만에 우승을 차지했고, 세계선수권에선 자국에서 개최된 1982년 대회 때 동메달을 딴 적이 있습니다.마르셀로 멘데스 감독이 지휘하는 아르헨티나는 주득점원이었던 아포짓 스파이커 브루노 리마가 대표팀에서 빠진 가운데 미들 블로커 오거스틴 루저와 아웃사이드 히터 루치아노 파롱스키가 주축 선수로 꼽힙니다.마지막 세 번째 경기에서 맞붙는 세계 18위 핀란드는 역대 9번째로 출전하며, 2014년 폴란드 대회 때 9위가 최고 성적이었습니다.핀란드 국가대표 출신의 올리 쿤나리 감독이 지휘하며, 아포짓 스파이커 요나스 요켈라와 아웃사이드 히터 루카 마르틸라가 쌍포를 구축했습니다.우리나라는 세계랭킹 25위로 같은 C조 네 팀 중 순위가 가장 낮습니다.2014년 폴란드 대회 이후 11년 만에 세계선수권 무대에 복귀했고, 역대 11번째 참가 대회 중 김호철 IBK기업은행 감독이 세터로 뛰었던 1978년 이탈리아 대회 때 4위가 최고 성적이었습니다.우리나라는 허수봉(현대캐피탈)과 임동혁(국군체육부대)이 공격 쌍두마차로 출격하는 가운데 베테랑 세터 황택의(KB손해보험)가 경기를 조율합니다.대표팀은 지난달 27일 진천선수촌에 재소집됐고, 지난 6일 필리핀 타가이타이로 이동해 세계선수권 출전국인 튀니지 등과 연습경기를 통해 실전 경기력을 끌어올렸습니다.프랑스가 C조 1위를 차지할 것으로 예상되는 가운데 우리나라는 아르헨티나, 핀란드와 남은 1장의 16강행 티켓을 다툴 전망입니다.(사진=대한배구협회 제공, 연합뉴스)