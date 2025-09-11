아파트 단수되자 덩달아 '뚝'…강릉 어린이집 절반, 물과의 사투

▲ 단수조치 사전 안내문 가리키는 가정 어린이집 원장 선생님

"아파트 단지 내 가정 어린이집은 아파트와 같은 물탱크를 쓰고 있어서 낮에는 똑같이 단수 상태예요. 아무래도 영유아가 많다 보니 위생도 중요해서 슬기로운 대처법을 계속 고민하고 있어요."극심한 가뭄이 이어진 지난 10일 강원 강릉 한 가정 어린이집.오전 출근 시간대가 훌쩍 지나자 주방과 화장실 수전에서 물이 단 한 방울도 나오지 않았습니다.이 어린이집은 아파트 내 일반 가정집을 활용해 운영하는 소규모 보육시설로 이곳에서 0∼2세 영유아 약 20명이 생활하지만, 가뭄으로 인한 제한 급수 탓에 최근 물 사용에 불편을 겪고 있습니다.아파트 단지 등 대규모 수용가의 제한 급수가 실시되면서 같은 물탱크를 사용하고 있는 가정 어린이집 역시 본격적인 단수 상황에 직면했기 때문입니다.24시간 중 물을 쓸 수 있는 시간은 오전 6시부터 오전 9시까지, 그리고 오후 5시부터 오후 9시까지 총 7시간입니다.아침저녁 각 30분만 물 사용이 가능한 다른 아파트 단지보다 나은 사정이지만, 불과 몇 주 전 자유롭게 물 사용이 가능했던 때와는 확연히 달라진 일상입니다.영유아와 노인, 장애인 등이 이용하는 시설은 제한 급수 대상에서 제외돼 돌봄 환경이 보장되고 있지만, 이처럼 가정 어린이집에는 여건상 적용이 어려운 실정입니다.강릉시에 따르면 강릉지역 어린이집 96곳 중 절반에 가까운 41곳이 시간제 단수를 실시하고 있습니다.단수가 이뤄지는 곳은 모두 아파트 단지 내에 있는 가정 어린이집으로 원아 수만 1천47명에 달합니다."장소적 특성 탓에 불편을 겪고는 있지만 전국이 가뭄 아닌 게 어디예요. 코로나 때는 마스크도 동날 정도로 전국이 들썩였는데, 지금은 그래도 생수라도 구할 수 있잖아요. 이렇게 단수됐다고 해서 어린이집 문을 닫아버리면 맞벌이 가정은 당장 아이를 어떻게 돌보겠어요. 슬기롭게 이겨내야죠."어린이집에서 가장 먼저 바꾼 건 식단표입니다.설거짓거리가 나오지 않는 빵, 구황작물 등 자연식, 구운 계란으로 식단을 대폭 수정했습니다.아이들이 수시로 입에 넣고 빼는 장난감도 소독 티슈를 활용해 구석구석 닦아 관리하고, 20L(리터)짜리 접이식 물주머니에 깨끗한 물을 보관해 아이들을 씻기기 시작했습니다.선생님들 역시 물 사용이 가능한 시간대로 출근 시간을 앞당겨 아이들을 돌볼 준비를 하고, 절수에 동참하고 있습니다.강릉지역 가정 어린이집으로 구성된 연합회도 가뭄 사태 극복을 위해 정기적인 온오프라인 회의를 진행해 대응책을 논의하고 있습니다.강릉지역 생활용수 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율이 날로 최저치 기록을 갈아치우는 등 각 아파트 단지의 단수 우려가 덩달아 커지면서 강릉시는 지역 내 어린이집 원아 1명당 하루 2L씩 생수를 지급했습니다.시간제 단수가 실시되는 어린이집에는 생수와 물티슈, 손 소독 티슈, 종이 용기, 식판용 비닐 등 일회용품을 추가로 제공합니다.시 관계자는 오늘(11일) "가정 어린이집을 대상으로 모니터링을 강화하고 시설에서 지원 요청이 있는 경우 즉시 물품을 제공하는 등 지원을 강화할 방침"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)