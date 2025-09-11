한국 빵값이 세계 최고 수준?…'빵플레이션' 따져보니

▲소금빵

최근 유명 유튜브 계정 '슈카월드'의 운영자 슈카의 '990원 소금빵'이 화제가 됐습니다.슈카는 빵과 인플레이션을 조합한 '빵플레이션'이라는 단어까지 생긴 현실을 지적하며 시중보다 저렴한 가격에 빵을 판매하겠다고 나서 논란을 불렀습니다.'990원 소금빵'이 등장한 배경에는 빵값이 너무 많이 올랐고 해외와도 비교해도 국내 빵값이 너무 비싸다는 시각이 있습니다.실제 우리나라의 빵 가격이 유달리 비싼 것인지, 국내에서 다른 식품에 비해 빵 가격이 상대적으로도 많이 오른 편인지 확인해봤습니다.결론을 말하자면 우리나라 빵값이 가파르게 오르고 있고 해외와 비교해도 상승 속도가 두드러진 것은 사실입니다.그러나 해외에 비해 꼭 한국의 빵값이 비싸다고 단언하기는 힘들다는 게 전문가들의 설명입니다.'빵플레이션' 현상은 2020년을 기점으로 시작된 것으로 보입니다.공정거래위원회 의뢰를 받아 공주대 산학협력단이 지난해 내놓은 '제빵산업 시장분석 및 주요 규제에 대한 경쟁영향평가' 보고서에 따르면 한국은 2020년에 빵 소비자물가지수(CPI)가 식품 CPI를 추월했습니다.국내 빵값 상승률은 평균 물가상승률보다 높은 수준입니다.통계청에 따르면 올해 3월부터 8월까지 빵값은 6개월 연속 전년 동기 대비 6%대 상승률을 이어갔습니다.같은 기간 전체 소비자물가 상승률은 1%~2%대였습니다.해외와 비교해도 국내 빵값은 빠르게 상승했습니다.공주대 연구진이 2020년 CPI를 100으로 환산해 주요국의 빵 CPI를 비교해 보니 2023년 기준 한국의 빵 CPI는 129로 미국(125), 일본(120), 프랑스(118)보다 높았습니다.2000년대 초반만 해도 한국의 빵 CPI는 49.8 수준에 머물러 주요국보다 낮았고 연간 상승률도 0%대에 그쳤습니다.그러다 2007년부터 2020년까지 연평균 4.9% 안팎 급등하며 미국, 프랑스, 일본보다 큰 상승세를 기록했습니다.이 조사를 보면 2020년부터 한국의 빵 CPI가 미국과 프랑스, 일본을 상회하고 있습니다.연구진은 "일본과 프랑스의 빵류 CPI는 전 기간 식품 CPI와 유사한 값으로 그래프가 나타났다"면서 반면 한국은 2020년 이후 빵 CPI가 식품 CPI를 역전했다고 설명했습니다.빵값이 가파르게 오른 이유는 밀, 설탕 등 주재료 대부분을 수입하는 상황이 우선 지목됩니다.환율, 관세 등 외부 요인에 주재료 가격이 영향을 받기 때문입니다.한국농촌경제연구원의 '2024년 식품산업 정보분석 전문기관 사업 보고서'에 따르면 빵·과자류의 원료 중 국산 비중은 9.7%에 불과했습니다.빵의 주 재료인 밀의 경우 우리나라는 자급률이 2021년 기준 1.1%지만 일본의 경우 17%로 한국의 수입산 의존도가 훨씬 높은 편입니다.그러나 수입 원자재 가격이 상승할 때는 빵값도 함께 올리지만 반대로 원자재 가격이 하락해도 빵값은 내리지 않는다는 비판도 있습니다.이은희 인하대 소비자학과 명예교수는 "우크라이나 전쟁 때 국제 밀 가격이 올랐다가 최근에는 안정됐지만 (빵값에) 원자재 가격 하락이 반영 안 됐다"며 "사업자들이 (원자재) 공급이 불안정할 때는 가격을 올려놓고 이후에는 가격 조정을 하지 않는다"고 지적했습니다.여러 보도 등에서는 우리나라 빵 가격이 전 세계에서 상위권이라는 내용도 있습니다.글로벌 국가·도시 비교 통계 사이트 넘베오(Numbeo)가 식빵(500g) 가격을 분석한 결과, 올해 9월 기준으로 조사 대상국 125개국 중 한국이 11위를 차지했습니다.이 조사에 따르면 한국보다 높은 순위는 대부분 서양권 국가였고, 아시아에서는 일본을 제치고 한국이 1위를 차지했습니다.경제분석기관인 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)은 2018·2019년 '전 세계 생활비 보고서'에서 한국의 빵 1kg 가격이 전 세계에서 가장 비싸다고 소개했습니다.이 보고서에 따르면 당시 서울 빵 가격은 15.59달러로 가장 높았습니다.2위를 차지한 스위스 제네바 빵 가격은 6.45달러로 서울과 2배 이상 차이가 났습니다.회원국 38개국 비교다만 이런 조사나 통계 내용은 그대로 받아들이기에는 무리가 있습니다.넘베오 조사에서는 한국이 아시아에서 가장 식빵 가격이 비싼 것으로 집계됐지만 이는 최근의 '빵플레이션' 때문은 아닙니다.2014년부터 2024년까지 10년간 넘베오가 집계한 식빵 가격을 분석한 결과 한국은 이미 '빵플레이션' 현상이 발생한 2020년 이전인 2014년부터 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 줄곧 빵값이 비싼 상위 10개국에 포함됐습니다.2014년에는 9위였다가 2018년에는 2위까지 올랐습니다.이어 2019년에는 다시 9위로 내려갔고 2020년부터는 7위→4위→6위→4위를 오갔습니다.넘베오 자료 자체에도 한계가 있다는 지적도 나옵니다.넘베오 조사는 전 세계 이용자들의 자발적 참여로 이뤄지기 때문에 전문 조사원이 수집하는 공식 통계와는 달리 엄밀한 통계로 보기는 힘듭니다.해외와 빵 가격을 비교할 때 자주 언급되는 EIU 통계에는 특정 시기에만 한국 빵값이 언급됐습니다.EIU는 2018·2019년 보고서에서 한국의 생활비를 언급하며 빵 가격이 조사 대상국 가운데 가장 높다고 지적했습니다.그러나 2011년부터 2023년까지 EIU 보고서에서 한국의 빵 가격 수준을 언급한 것은 2018·2019년뿐으로, 현재 빵 가격이 해외보다 높은 수준인지는 확인할 수 없습니다.전문가들은 국내 빵 가격이 빠르게 오르고 있는 건 사실이지만 해외보다 유달리 비싸다고 보기는 어렵다고 지적합니다.공정위 의뢰 보고서를 작성한 홍연아 공주대 경제통상학부 교수는 "2000년대부터 빵값이 오른 이유는 원재료 가격 상승 등 영향도 있지만 우리나라가 선진국 반열에 올랐다고 한 시점부터 급격히 상승한 것으로 볼 수 있다"고 설명했습니다.홍 교수는 "(선진국의) 경제 수준을 따라잡는 과정에서 가파르게 상승했던 것이라 지금은 선진국과 비슷한 수준"이라면서 "우리나라가 더 (빵값이) 비싸다고 이야기하기 어렵다"고 말했습니다.우리나라는 빵을 주식으로 소비하는 서양과 달리 고급 빵 시장이 발달해 해외와 빵 가격을 단순 비교하는 것은 맞지 않다는 해석도 나옵니다.홍 교수팀은 보고서에서 한국의 100g당 식빵 가격은 703원으로 가장 비쌌으며, 그다음으로 프랑스(609원), 미국(588원), 호주(566원) 순으로 높게 나타났다고 조사한 바 있습니다.이에 대해 홍 교수는 한국은 상향 평준화된 식빵을 소비하는 경향이 있어 상대적으로 가격이 높게 형성됐다고 설명했습니다.현 통계가 소비자들의 빵 소비 성향을 제대로 반영하지 못한다는 지적도 있습니다.과거에는 디저트용 빵 중심이었지만 최근에는 식사 대용 빵 소비가 늘어나면서, 가격을 단일 지표로만 비교하는 데 한계가 있다는 것입니다.2023년 한국소비자원의 조사에 따르면 빵 구매 목적은 디저트용이 53%, 식사 대용이 42.5%로 나타났습니다.홍 교수는 "소비자 입장에서는 디저트용 빵과 마트 등에서 구입한 식사 빵을 뚜렷하게 구분하기 어렵다"며 "최근 빵을 주식처럼 소비하는 사람들이 많아지면서 '비싸다'는 인식이 퍼진 것으로 보인다"라고 말했습니다.