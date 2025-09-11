수천만 원 '수학과외 먹튀'…"서울대·유명학원 출신"

▲ 학원가

대입 수험생들을 대상으로 수천만 원 규모 '수학 과외 먹튀' 사건이 발생했습니다.피해자는 확인된 사례만 최소 5명이며, 피해 규모는 최소 수십만 원에서 최대 1천만 원 이상입니다.피해자들은 경찰에 신고하고 법적 대응에 나섰습니다.오늘(11일) 언론 취재를 종합하면 A 씨는 서울대 출신 학력, 대치동 유명 입시학원 근무 경력 등을 내세워 회원 320만여 명의 S 온라인 입시 카페에서 수학 개인과외 대상자들을 모집했습니다.A 씨는 한두 달가량 대면이나 화상으로 수업을 진행하며 유대감을 쌓은 이후 '선결제를 하면 과외비를 할인 해주겠다'고 제안하는 방식으로 수업료를 미리 받은 후 잠적했습니다.고등학교 3학년 자녀를 둔 이 모 씨는 "A 씨에게 선지급하고 돌려받지 못 한 금액이 1천192만 원"이라며 "지난 2일 경찰에 신고했다"고 밝혔습니다.이 씨는 전화통화에서 "갑자기 성적이 떨어진 아이의 과외를 알아보다 S 카페에서 A 씨의 글을 보고 연락했다"며 "5월 12일 대면 수업을 시작했는데, 가르치는 학생이 많아 시간표를 미리 확정해야 한다면서 5월 24일 처음 선결제를 요구했다"고 밝혔습니다.이어 "처음에는 7만 원이었던 시급을 6만 원으로 인하하며 선결제를 요구했고, 또다시 시급을 5만 원으로 내릴 테니 여름방학 보강 수업료를 미리 내달라는 요구를 받았다"며 "다소 의심스럽기도 했지만 수학이 중요한 과목이고 아이의 만족도가 높았다. 서울대를 나오고 큰 학원에서 강사로 일한 인지도 있는 선생님을 믿고 요구하는 대로 지불했다"고 말했습니다.이 씨는 "7월 초에 이미 11월분까지의 금액을 미리 지급했는데 더 이상 받아낼 게 없다는 생각이 들었는지 그때부터 A 씨가 수업을 취소하기 시작했다"며 "이에 환불을 요구하자 다시 연락하겠다는 말과 함께 연락이 두절됐다"고 밝혔습니다.그러면서 "또 비슷한 피해자가 나올 수 있다는 심각성을 경찰도 인지했으면 좋겠다"고 했습니다.또 다른 피해자 김 모 씨는 A 씨가 고3 자녀와 지난 5월부터 두 달간 화상으로 수업을 14차례 진행한 후 추가 20회분 수업료 246만 원을 선결제했으나 8월 10일 이후 연락이 두절됐다고 밝혔습니다.김 씨는 "A 씨가 수업 한 달만인 6월 중순부터 스케줄 등을 이유로 시간당 5만 원인 과외비를 선지급하면 4만 원으로 깎아주겠다며 선불을 요구했다"고 설명했습니다.그러면서 S 카페에 자신의 피해 사실을 올리자 A 씨로부터 유사 피해를 보았다는 다른 이들과 연락이 닿았다고 밝혔습니다.또 다른 이 모 씨도 A 씨에게 7월 25일부터 8월 18일까지 고등학교 1학년 자녀의 수업을 맡겼다가 32만 원의 피해를 봤다고 밝혔습니다.그는 "A 씨가 수업 수를 늘려야 한다면서 추가 결제를 요구했고, 결제 후에는 겨울 방학 수업을 미리 결제하라고 지속적으로 요구했다"며 "지난달 17일 선결제를 거절하자 수업을 20분 앞두고 문자로 수업 취소를 통보하더니 미수업분 환불을 요청하자 연락이 두절됐다"고 말했습니다.그는 A 씨에 대해 민·형사 소송을 제기했습니다.A 씨에게 과외비를 선지급 한 피해자 2명의 민사소송을 대리 중인 한상현 변호사는 "현재 소장을 접수한 상태"라며 "일반적으로 채무만을 불이행했을 경우 민사로 해결할 수 있겠지만, A 씨의 태도는 처음부터 악의적이므로 사기의 가능성이 높아 보인다"고 밝혔습니다.이어 "같은 방법으로 여러 번 행위를 한다면 수사기관에서 미필적 고의를 인정할 여지도 높은 데다 온라인 중개 플랫폼 등에서 유사한 사례로 사기가 인정된 경우도 있다"고 덧붙였습니다.법무법인 클라스한결의 임은선 변호사는 "형법에 따르면 사람을 기망, 즉 속여 재물을 받거나 재산상 이득을 취할 경우 사기죄가 성립이 된다"며 "해당 사안의 경우 선결제를 받을 당시에 정상적인 강의 능력과 의사가 있었는지 여부를 확인해야 한다"고 설명했습니다.그러면서 "과외를 지속하는 것이 불투명한 상황임에도 무리하게 선결제를 유도하거나 특별한 중단 사유가 없음에도 돌연 잠적하는 등 사정을 고려하면 사기죄가 성립할 가능성도 있다"면서도 "의사가 있었음에도 피치 못할 사정이 있거나 하는 상황 등이 반영될 경우 사기죄보다는 민사상 채무 불이행 책임 정도가 성립될 수도 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)