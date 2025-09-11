폴란드 "러 드론 3∼4대 격추…나토 회원국 긴급협의"

▲ 나토

폴란드 정부는 10일(현지시간) 오전 모두 19차례 자국 영공을 침범한 사례가 발생했고 드론 3∼4대를 격추했다고 밝혔습니다.로이터통신 등에 따르면 도날트 투스크 폴란드 총리는 이날 각료회의를 한 뒤 "드론 3대를 격추한 사실을 확인했고 네 번째 드론이 격추됐을 수도 있다"며 상당수 드론은 벨라루스에서 국경을 넘어 들어왔다고 말했습니다.그는 또 북대서양조약기구(NATO·나토)에 조약 제4조 발동을 요청했다며 "동맹국들과 협의는 나토조약 4조 발동을 공식 요청하는 방식으로 진행됐다"말했습니다.나토조약 4조는 영토 보존, 정치적 독립 또는 안보를 위협받은 동맹국이 긴급 협의를 요청할 수 있다는 내용입니다.나토는 폴란드의 4조 발동 요청에 따라 이날 북대서양이사회(NAC)에서 관련 논의를 했다고 밝혔습니다.나토 회원국 8개국은 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 직후 나토조약 4조를 발동한 바 있습니다.투스크 총리는 각료회의에서 나토 동맹국들이 러시아의 대규모 도발에 직면할 가능성이 크다고 말했습니다.그러면서 드론 격추에 나토 방공망과 전투기가 투입된 데 대해 "우리 군과 동맹, 절차에 대한 첫 테스트를 통과했다"고 자평했습니다.폴란드는 앞서 자국 영공을 침범한 러시아 드론들을 격추했다고 밝혔습니다.폴란드를 비롯한 대부분 유럽 국가는 러시아가 폴란드를 향해 고의로 드론을 날렸다고 의심했습니다.그러나 러시아와 벨라루스가 이 같은 주장을 반박하면서 진실 공방이 벌어지고 있습니다.이날 낮 폴란드 외무부에 소환된 안드레이 오르다시 폴란드 주재 러시아 대사대리는 격추된 드론들이 우크라이나에서 폴란드로 날아왔다고 주장했습니다.러시아 외무부는 밤사이 우크라이나 서부 군사시설을 공습했으나 폴란드 내 목표물을 타격할 계획은 없었다며 영공을 침범했다는 폴란드의 주장을 일축했습니다.러시아의 우방국 벨라루스는 밤사이 드론이 경로를 이탈한 사실을 폴란드와 리투아니아에 통보했다며 폴란드의 주장을 사실상 반박했습니다.파벨 무라베이코 벨라루스군 참모총장은 러시아와 우크라이나가 드론 공습을 주고받다가 전자전 장비 때문에 길을 잃은 드론을 자국 공군이 추적했고 일부는 격추했다며 이같이 말했습니다.다만 그는 러시아와 우크라이나 중 어느 쪽 드론이 경로를 벗어났는지는 밝히지 않았습니다.폴란드 국방부도 벨라루스에서 드론 관련 정보를 넘겨받은 사실을 확인했습니다.그러나 라도스와프 시코르스키 외무장관은 "우발적 사건이 아니라는 데 의심의 여지가 없다"며 의도적 도발이라는 주장을 굽히지 않았습니다.우크라이나 공군은 밤사이 러시아가 드론 415대를 날렸고 이 가운데 386대를 요격 또는 교란했다고 밝혔습니다.러시아 국방부는 우크라이나 드론 122대를 격추했다고 전했습니다.폴란드 당국은 격추되거나 추락한 드론 잔해를 수색 중입니다.현지매체 TVP는 영공을 침범한 드론 1대가 우크라이나와 국경에서 250㎞ 넘게 떨어진 폴란드 중부 므니슈쿠프에 추락했다고 보도했습니다.이 드론은 이란제 샤헤드 드론을 개량한 러시아 게란2 기종으로, 연료가 고갈돼 추락했다고 TVP는 전했습니다.우크라이나 국경과 약 15㎞ 거리에 있는 폴란드 동부 비리키에서는 격추된 드론 잔해가 주거용 건물에 추락해 지붕이 파손됐습니다.