1. '수갑 없이 출국' 요청…트럼프 "한국 원하는 대로"



석방이 연기됐던 구금 한국인들을 태운 전세기가 현지 시간 11일 정오 애틀랜타 공항을 출발할 걸로 알려졌습니다. 이에 앞서 조현 외교부장관은 루비오 미 국무장관에게 수갑 없이 신속히 출국하고 미국 재방문에 불이익이 없게 해달라고 요청했고, 트럼프 대통령은 한국이 원하는 대로 조치하라고 지시한 걸로 전해졌습니다.



2. 취임 100일 기자회견…현안 발언 주목



이재명 대통령이 오늘 오전 취임 100일 기자회견을 엽니다. 미국 구금 사태와 부동산 정책, 검찰 개혁 방안 등 다양한 현안에 대한 질의응답이 이어질 전망입니다.



3. 불법 초소형 기지국 지목…피해액 1억 7천만 원



KT 이용자들의 소액 결제 피해 사건에 불법 초소형 기지국이 관련된 정황을 당국이 파악했습니다. 무단 결제 피해는 현재까지 모두 278 건, 피해액은 1억 7천만 원에 달합니다.



4. '수사 기간 연장' 없는 특검법 개정안 합의



수사기간을 연장하지 않고, 인력 증원도 10명 이내로 최소화하는 내용의 특검법 개정안에 여야가 합의했습니다. 내란 사건 1심 재판을 의무적으로 중계하도록 한 조항도 재판관 재량을 확대하는 쪽으로 예외 조건을 추가했습니다.