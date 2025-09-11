초고층 아파트 화재…주민 100여 명 한밤 대피

<앵커>



오늘(11일) 새벽 인천 서구의 한 아파트 고층에서 불이 나 100명 넘는 주민이 대피했습니다. 서울 용산구에선 달리던 화물 트럭이 넘어지는 사고가 났습니다.



밤사이 사건 사고 소식, 이태권 기자입니다.



<기자>



화물차 한 대가 옆으로 쓰러졌습니다. 그 충격에 트럭에 실려있던 폐기물들이 도로 위로 쏟아졌습니다.



어젯밤 11시 25분쯤, 서울 용산구 재정관리단 앞 교차로를 달리던 5t 화물트럭이 옆으로 쓰러졌습니다.



운전자를 포함해 다친 사람은 없었지만, 넘어진 트럭과 폐기물 수습으로 일시적으로 주변 도로 통행에 어려움이 있었습니다.



---



화재도 잇따랐습니다.



집안 내부가 온통 시꺼먼 그을음으로 가득합니다.



오늘 새벽 1시 25분쯤, 인천 서구 청라동의 48층 아파트 14층 한 가정의 다용도실에서 불이 났습니다.



[소방 관계자 : 다용도실인데 뭔지는 정확하게 모르겠어요. 바닥에 탄화물이 있었고, 탄화물 부위에 전기 배선줄이 있고 막 그런 걸로 봐서는….]



불은 출동한 소방당국에 의해 30분 만에 진압됐습니다.



인명피해는 없었지만 잠을 자던 주민 100여 명이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.



소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중입니다.



---



어제저녁 7시 50분쯤 경기 고양시 덕양구에선 음식점에서 불이 나 20여 분 만에 꺼졌습니다.



가게에 있던 직원 1명은 무사히 대피했습니다.



소방당국은 가게 주방에서 조리를 하던 중 환풍구에서 불이 붙은 걸로 추정하고 있습니다.



---



어제 오후 5시 45분쯤엔 충남 천안시 서북구의 배 저장 창고에서 화재가 발생했습니다.



불은 약 1시간 45분 만에 꺼졌습니다.



인명피해는 없었지만 530제곱미터 크기 창고 1동이 모두 탔습니다.



소방당국은 정확한 화재 경위를 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 인천서부소방서·고양소방서·천안서북소방서)