[친절한 경제] 어린이용 제품서 1급 발암물질…'해외직구' 유의해야

<앵커>



목요일 친절한 경제 오늘(11일)도 경제부 한지연 기자가 나와 있습니다. 한 기자, 관세청이 해외직구 제품들을 조사를 해봤더니 몸에서 해로운 성분들이 나왔다면서요?



<기자>



특히 건강식품과 어린이 제품 직구하실 때 유의하셔야겠습니다.



145종 성분 분석을 해봤더니 51종, 그러니까 35.2%에서 유해 성분이 검출됐습니다.



먼저 어머니들 눈 크게 뜨고 보셔야겠는데요.



화면에서 보시는 어린이 신발과 어린이용 티아라, 필통 어디선가 본 듯하시죠.



모두 해외직구 제품인데요.



어린이 제품 110가지를 분석을 했더니 34가지에서 국내 안전 기준치를 넘는 유해성분이 나왔습니다.



특히, 어린이 신발에서는 기준치를 최대 405배 초과하는 프탈레이트계 가소제가 나왔는데요.



프탈레이트계 가소제는 대표적인 환경호르몬으로 신체에 오랜 기간 닿아있을 때 내분비계 장애를 일으킬 수 있습니다.



특히, 생식기능이나 신체 성장을 억누를 수 있어서 어린이 제품에 사용을 엄격히 제한하고 있는 물질입니다.



어린이용 티아라에서는 최대 5천680배 초과하는 카드뮴이 검출됐는데요.



카드뮴은 국제 암연구소에서 지정된 1급 발암물질이고요.



필통에서는 최대 15배 초과하는 납이 검출됐는데, 납중독은 신장계와 중추신경계, 소화계 생식계 병을 유발할 수 있습니다.



그리고 이번에는 운동할 때 많이 드시는 근육강화 한다는 식품들 있죠.



35가지를 했더니 거의 절반에서 식품에 사용할 수 없는 의약성분이 검출됐는데요.



안드로겐 조절물질과 타다라필이 확인이 됐습니다.



전자는 남성호르몬의 체내 작용을 조절해 근육을 키우거나 체지방을 낮추는 효과를 냈지만, 심장마비, 뇌졸중 부작용 우려가 있고요.



후자의 경우 심근경색, 협심증 부작용이 발생할 수 있었습니다.



<앵커>



이번에는 식기 세척기 성능을 비교 분석한 결과죠?



<기자>



일단 가장 중요한 게 세척 성능일 텐데요.



6개 제품에서 모두 우수가 나왔는데 이 외에도 건조 성능이나 작동 시간, 또 전력 소비량을 알아봐야겠죠.



세세하게 알려드리겠습니다.



소형 식기세척기 기준이 뭔지 말씀드리면 6인용 이하를 말하는 거고요.



실험은 3인용 3개와 6인용 3개 총 6개로 진행됐습니다.



실험 결과에서 세척이 다 잘됐다면, 그다음으로 궁금한 게 얼마나 잘 마르냐겠죠.



건조성능은 열풍, 송풍, 자연건조 같이 건조 방식에 따라 제품 간 차이를 보였는데요.



열풍 방식을 채택한 쉐프본과 미닉스 제품의 건조성능이 상대적으로 우수했고요.



송풍방식을 채택한 쿠쿠전자와 추가적인 팬 건조 없이 자연 건조하는 방식인 삼성전자 제품은 식기에 일부 수분이 남아 있어서 건조성능이 양호한 수준에 머물렀습니다.



또 식기세척기가 진행되는 방식이 세척과 건조로 구성되잖아요.



세척은 모두 1시간 내외로 비슷했지만 건조방식에 따라 건조시간이 최대 1시간 34분 차이가 났습니다.



<앵커>



식기 세척기마다 전기 사용량도 차이가 많이 나나 보네요.



<기자>



맞습니다. 연간 전기요금은 제품 간 최대 1.9배, 2배 가까이 차이가 났는데요.



이렇게 되면 최대 4만 7천 원까지 차이가 납니다.



아까 3인용 6인용 두 가지를 실험해서 용량 차이 때문 아니냐 하실 수 있지만, 오히려 용량에 따른 전기요금 차이는 별로 없어서, 3인용은 평균 3만 5천 원, 6인용은 평균 3만 6천 원으로 1천 원밖에 차이가 안 났고요.



여기서도 차이의 핵심은 건조 방식이었습니다.



열풍은 평균 4만 3천 원으로 비쌌고요.



송풍과 자연건조가 평균 2만 8천 원으로 상대적으로 저렴했습니다.



3인용과 6인용 제품 모두 쿠쿠전자 제품의 연간 전기요금이 가장 저렴했는데요.



송풍건조방식을 채택한 6인용 제품은 2만 7천 원, 3인용 제품은 2만 5천 원이었습니다.



마지막으로 체크해볼 게 소음 부분일 텐데요.



세척 시 소음은 상대적으로 제품 가격이 조금 더 비싼 삼성전자가 53데시벨로 가장 적어서 상대적으로 우수했고, 나머지 5개 제품은 60데시벨 이하로 양호한 수준이었습니다.