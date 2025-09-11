러 "폴란드 내 목표물 공격 계획 없어"…드론 침범 일축

▲ 비행물체가 떨어진 폴란드 옥수수밭

러시아는 10일(현지시간) 폴란드가 자국 영공을 침범한 러시아 드론을 격추했다고 밝힌 데 대해 "근거 없는 믿음"일 뿐이라며 일축했습니다.러시아 국방부는 이날 텔레그램 성명에서 "폴란드 영토에 있는 목표물을 파괴할 계획은 없다"며 자국 드론이 폴란드 영공을 침범했다는 주장을 거부했습니다.국방부는 폴란드 국경을 넘었다는 러시아 드론의 최대 비행 범위가 700㎞를 넘지 않는다는 것을 그 근거로 들었습니다.다만 외신들은 러시아가 드론으로 국경에서 700㎞ 이상 떨어진 우크라이나 서부를 공격한 적이 있다고 지적했습니다.러시아 국방부는 "우리는 폴란드 국방부와 이 문제에 대해 협의할 준비가 됐다"며 진상 규명에 협조할 의사가 있다고 밝혔습니다.러시아 외무부도 국방부의 성명 내용을 재차 언급하면서 "이러한 구체적인 사실들은 폴란드가 우크라이나 위기를 더욱 악화하려고 퍼트리고 있는 근거 없는 믿음(myth)이 완전히 틀렸다는 것을 보여준다"고 주장했습니다.외무부는 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장도 회원국인 폴란드가 요청한 나토 조약 4조 발동 관련 회의에서 해당 드론이 러시아에서 왔다는 증거를 제시하지 못하고 "평가가 진행 중"이라고만 답했다고 강조했습니다.외무부는 또 러시아와 폴란드의 국방부가 사건을 명확히 규명하기 위한 협의를 진행할 경우 외무부도 참여할 준비가 됐다고 덧붙였습니다.크렘린궁은 이 사건에 관한 논평을 거부했습니다.나토 동맹국인 폴란드는 밤사이 19건의 영공 침범이 있었으며 이 가운데 일부 드론을 격추했다고 밝혔습니다.드론 요격에는 폴란드 공군뿐 아니라 나토 시스템이 동원됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)