구금자 석방 돌연 연기…"미국 측 사정 때문"

<앵커>



미국 조지아주에 구금된 우리 국민 300여 명의 석방과 귀국에 갑자기 차질이 생겼습니다. 당초 어제(10일) 석방된 뒤 오늘 새벽 전세기를 타고 미국을 떠날 예정이었지만, 미국 측 사정이 생겨 석방이 늦어지고 있는 상황입니다.



김수영 기자가 보도합니다.



<기자>



외교부는 공지를 통해 우리 시간 어제 오후로 예정됐던 구금 시설 출발, 즉 석방이 어렵게 됐다고 전했습니다.



외교부는 미국 측 사정이란 이유를 댔습니다.



그러면서 가급적 조속한 출발을 위해 미국 측과 협의를 유지하고 있다고 덧붙였습니다.



풀려날 우리 국민을 데려올 전세기는 어제 오전 인천공항을 출발했습니다.



당초 계획은, 구금돼 있는 우리 국민들이 오늘 새벽 3시 30분 이 전세기를 타고, 애틀랜타 공항을 떠나 오늘 저녁 인천공항에 도착하는 거였는데, 석방과 귀국 일정이 늦춰진 겁니다.



외교부 당국자는 정확한 이유를 모르겠다며, 미국이 새벽 시간이라 상황 파악이 어려웠다고 밝혔습니다.



이재명 대통령도 어제 오후 '국민성장펀드 국민보고대회' 도중에 의전비서관의 쪽지를 통해서 관련 보고를 받았을 정도로 미국 측의 통보는 갑작스러웠습니다.



대통령실도 현재, 석방 지연 원인을 파악하는 데 주력하고 있는 걸로 알려졌습니다.



수용복에서 사복으로 갈아입는 등 구금 시설에서 석방을 준비한 우리 국민들도 충격과 실망감이 상당한 것으로 전해졌습니다.



연기된 이유에 대해선, 버스를 타고 공항으로 이동하는 과정에서 수갑이나 포승줄을 채우지 말아 달라고 우리 외교당국이 요청했는데, 행정 절차를 엄격히 따지는 미국 측이 거부한 탓이라는 얘기가 나옵니다.



차라리 이송 방식을 둘러싼 이견이라면 접점을 찾기 쉽겠지만, 미국 이민 당국의 석방에 대한 기조가 바뀐 거라면 장기전으로 갈 수 있다는 우려도 나오고 있습니다.



(영상편집 : 이승열)