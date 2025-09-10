조현 외교장관 "최단시간내 구금 국민 구출해낼 것"

▲ 미국 이민당국에 구금된 한국인들을 데려오려던 전세기 출발이 미국 측 사정으로 어렵게 된 10일(현지시간) 한국인들이 수감돼 있는 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설
조현 외교부 장관이 미 이민당국에 구금된 한국인 300여 명의 석방이 늦춰진 것과 관련, "어떻게 해서든지 최선의 방법으로, 가장 빠른 시일 내에 우리 국민들이 구출돼 비행기(귀국용 전세기)를 탈 수 있도록 하겠다"고 밝혔습니다.
이번 사태 해결을 위해 방미 중인 조 장관은 이날 마코 루비오 미 국무장관을 만나기 위해 워싱턴 DC의 숙소에서 출발하기 전 한국 취재진을 만나 루비오 장관을 만나는 각오를 묻자 이같이 답했습니다.
조 장관은 미 동부 시간으로 이날 오전 9시 30분 백악관에서 루비오 장관을 만나기로 예정돼 있습니다.
루비오 장관은 백악관 국가안보보좌관을 겸하고 있어 장소가 국무부가 아닌 백악관으로 정해진 것으로 보입니다.
이날은 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 지난 4일 이뤄진 미 이민당국의 불법 체류 및 고용 전격 단속에서 체포된 한국인 300여 명이 구금 시설에서 풀려나 '자진 출국' 형태로 전세기를 타고 귀국하기로 예정된 날이었습니다.
하지만, 외교부는 이들의 석방 및 한국으로의 출국이 미국 측 사정으로 늦춰지게 됐다고 밝혔습니다.
조 장관은 미국 측 사정이 무엇인지에 대해서는 "지금은 우리가 얘기할 수 있는 단계가 아니고, (루비오 장관과) 면담이 끝나고 다 소상히 설명하겠다"고 말했습니다.
이에 따라 조 장관과 루비오 장관의 만남에서 석방이 지연될 수밖에 없었던 '미국 측 사정'이 해소돼 구금된 한국인들이 조속히 석방돼 귀국할 수 있을지 주목됩니다.
한국 외교당국은 한국인 300여 명이 체포·구금된 직후 미국과 협의를 이어갔고, 지난 7일 강훈식 대통령실 비서실장이 이들의 조속한 석방 및 귀국을 위한 교섭이 완료됐다고 밝힌 바 있습니다.
하지만, 구금 한국인들의 귀국을 위한 전세기가 조지아주를 향해 한국을 출발한 상황에서 돌연 석방이 지연되면서 석방·출국 행정절차 혹은 구금시설에서 전세기가 대기 중인 공항까지 이동하는 과정과 관련해 양국 간에 이견이 있었을 가능성이 제기되고 있습니다.
