민주당 "3대 특검법 수정 요구 수용"…국힘 "금감위 설치법 협조"

박하정 기자
작성 2025.09.10 20:20 조회수
▲ 더불어민주당 김병기 원내대표, 국민의힘 송언석 원내대표가 10일 국회에서 회동을 하고 있다.

여야는 여당이 추진하는 3대 (내란·김건희·순직해병) 특검법 개정안을 일부 수정해서 처리하고, 금융감독위원회 설치를 위한 법률 개정을 추진하기로 합의했습니다.

3대 특검법 수정안은 내일(11일) 국회 본회의에서 처리하기로 했습니다.

더불어민주당 김병기· 국민의힘 송언석 원내대표는 오늘 오후 국회에서 회동 후 이 같은 합의 사항을 공동 발표했습니다.

김 원내대표는 "민주당은 3대 특검법 개정안에 대한 국민의힘의 수정 요구를 수용한다"고 밝혔습니다.

수사 기간 추가 연장 조항과, 수사 기간 종료 이후 이첩한 사건을 특검이 지휘할 수 있게 한 조항을 삭제하기로 한 겁니다.

수사 인력 증원도 10명 이내로 최소화하기로 했습니다.

대신 국민의힘은 정부조직법 개정에 맞춰 민주당이 추진하는 금융감독위원회 설치 법안 처리에 협조하기로 했습니다.

송 원내대표는 "국민의힘은 금융감독위 설치와 관련된 법률 제, 개정에 최대한 협조한다"고 말했습니다.

이에 따라 내일 본회의에선 국민의힘의 필리버스터, 즉 무제한 토론은 없을 전망입니다.

(사진=연합뉴스)
박하정 기자
박하정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

