김장환 목사, 내일 해병특검 불출석…구명 로비 반박 의견서

▲ 김장환 목사

임성근 전 해병대 1사단장의 개신교계 '구명 로비' 통로 역할을 했다는 의혹이 제기된 김장환 목사는 내일(11일)로 통지된 해병특검 참고인 조사에 또다시 출석하지 않을 전망입니다.김 목사 측은 오늘 오후 5시쯤 서울 서초동 채상병 특검 사무실을 방문해 김 목사에 대한 특검의 참고인 조사 출석요구에 관한 변호인 의견서를 제출했습니다.의견서에는 "참고인에 대한 특검의 강제적 압수수색에도 불구하고 김 목사가 임 전 사단장 구명 로비에 관여했다는 직간접적인 증거나 정황은 확인된 것이 없다"며 "김 목사는 임 전 사단장에 대한 그 어떤 구명 로비도 한 사실이 없음을 다시 한번 분명하게 밝힌다"는 내용이 담겼습니다.변호인은 또 "한기붕 전 극동방송 사장이 이 사건과 관련된 통화내역 등을 고의로 휴대폰에서 삭제하고, 사무실 컴퓨터 파일 등을 삭제토록 지시했다는 특검 측의 주장은 날조된 허위 사실"이라며 "불법 부당한 수사를 즉각 중지해달라"고 요청했습니다.김 목사 측 변호인은 오늘 SBS와 통화에서 "의도적인 과잉, 불법 수사를 수용할 수 없다는 게 기본 입장"이라며 내일 참고인 조사에 불출석할 것임을 시사했습니다.앞서 김 목사는 지난 8일로 통보된 참고인 출석요구에 한차례 응하지 않았습니다.김 목사 측은 특검팀이 사전에 조사할 내용을 고지해야 하고, 통신내역 공개 등 명예가 훼손된 점에 대해 사과가 필요하다는 입장입니다.정민영 특검보는 오늘 정례 브리핑에서 "조사하기로 한 일정을 (김 목사 측에) 다시 통보했으나 특별히 답이 없는 상황"이라고 말했습니다.특검팀은 김 목사가 계속 조사에 불응할 경우 법원에 '공판 전 증인신문'을 청구하는 방안도 검토하고 있습니다.형사소송법은 수사에 없어서는 안 될 사실을 안다고 명백히 인정되는 자가 출석이나 진술을 거부한 경우 검사가 첫 공판기일 전 판사에게 증인신문을 청구할 수 있도록 규정합니다.김 목사는 2023년 7∼9월 윤석열 전 대통령과 이종섭 전 국방부 장관, 임 전 사단장 등과 여러 차례 통화하는 등 구명 과정에 개입한 것으로 의심되는 인사로, 현재까지 참고인 신분입니다.정 특검보는 어제 브리핑에서 "참고인인 만큼 출석을 강제할 방법은 없다. 계속 조사가 어려운 상황이면 (공판 전 증인신문을) 검토해야 하지 않을까 한다"며 "개신교계 구명 로비와 관련해 아직 대가성은 확인되지 않았다"고 설명했습니다.(사진=극동방송 제공, 연합뉴스)