[8뉴스 예고] 구금 국민 귀국 연기…"미국 측 사정 때문"

SBS 뉴스
작성 2025.09.10 19:13
8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.

1. 구금 국민 귀국 연기…"미국 측 사정 때문"

미 조지아주에 구금된 우리 국민 300여 명의 귀국이 미국 측 사정으로 연기됐다고 외교부가 밝혔습니다. 당초 우리 시각으로 오늘(10일) 저녁 석방돼 내일 새벽 귀국길에 오를 예정이었는데, 왜 연기됐는지, 언제쯤 출발할 수 있을지 살펴봅니다.

2. '불법 초소형 기지국' 동원?…피해 270여 건

SBS 단독 보도로 처음 알려진 KT 소액결제 피해 사건에, '펨토셀'이라는 불법 초소형 기지국이 동원된 정황이 포착됐습니다. KT 자체 집계에선 피해가 270여 건, 피해 금액은 1억7천여만 원에 이르는 걸로 확인됐습니다.

3. 코스피 최고치…'주식양도세 완화' 기대감

오늘 우리 증시가 사상 최고치를 경신하고, 종가도 역대 최고로 마감했습니다. 이재명 대통령이 내일 취임 100일 기자회견에서 주식양도세 기준 완화 방침을 밝힐 거라는 기대감이 영향을 미쳤단 분석이 나옵니다.

4. 파주 육군 포병부대 폭발 사고…8명 부상

경기 파주의 육군 포병부대에서 훈련 중 폭발 사고가 일어났습니다. 현재까지 군인 8명이 다친 것으로 알려졌습니다.

잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.
