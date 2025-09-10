뉴스

'주가조작·통일교·명태균' 김건희 재판 오는 24일 시작

김덕현 기자
작성 2025.09.10 16:45 수정 2025.09.10 17:23 조회수
▲ 왼쪽부터 명태균, 김건희, 건진법사 전성배

도이치모터스 주가 조작 혐의와 통일교 청탁 의혹 등으로 재판에 넘겨진 김건희 여사의 재판이 오는 24일 시작됩니다.

법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 김 여사의 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 재판의 첫 공판기일을 오는 24일 오후 2시 10분으로 정했습니다.

김 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 지난달 29일 김 여사를 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.

역대 영부인 가운데 첫 구속 기소 사례가 된 김 여사는 2010년 10월~2012년 12월 권오수 전 도이치모터스 회장, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등과 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억 1천만 원 상당의 부당이득을 취득한 혐의를 받습니다.

특검팀은 김 여사가 2022년 4∼7월 건진법사 전성배 씨를 통해 교단 현안에 대한 청탁을 받고 통일교 측으로부터 각각 802만 원, 1천271만 원 상당의 샤넬 가방, 6천220만 원 상당의 그라프 목걸이 등 합계 8천만 원 상당의 금품을 받았다고도 공소장에 적시했습니다.

지난 대선 기간인 2021년 6월∼2022년 3월 윤 전 대통령과 공모해 '정치 브로커' 명태균 씨로부터 합계 2억 7천만 원 상당의 여론조사 58회를 무상으로 받은 혐의도 포함됐습니다.

특검팀은 김 여사의 범죄 수익 임의처분을 방지하기 위해 총 10억 3천만 원에 대한 추징보전도 청구했습니다.

김 여사에게 청탁과 함께 금품을 건넨 혐의로 구속기소된 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨 사건은 같은 재판부에서 오는 17일 첫 공판기일이 예정돼 있습니다.
