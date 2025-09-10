구금 한국인 석방 지연된다…"미국 측 사정"

<앵커>



미국에 구금된 우리 노동자들의 석방과 귀국이 당초 알려진 현지시간 10일보다 늦어질 것으로 보입니다. 외교부는 오늘(10일) 오후 미국 측의 사정으로 10일 전세기 출발이 어렵게 됐다고 밝혔습니다.



첫 소식, 윤창현 기자가 전해드립니다.



<기자>



외교부는 오늘 오후 미국 측의 사정으로 현지시간 10일 조지아주 폭스턴 구금 시설에 있는 한국인 근로자들을 귀국시킬 전세기 출발이 어렵게 됐다고 밝혔습니다.



외교부는 전세기가 가급적 조속히 출발할 수 있도록 미국 측과 협의하고 있다고 전했습니다.



하지만 전세기 출발이 늦춰진 미국 측 사정이 무엇인지는 알려지지 않았습니다.



이에 앞서 오늘 오전 10시쯤 구금된 한국인 근로자들을 귀국시키기 위한 전세기는 인천공항을 출발해 미 애틀랜타 공항으로 이동 중인 상태입니다.



전세기의 미국 출발 시점이 늦춰지면서 이르면 한국 시간 오늘 저녁쯤 애틀랜타 공항으로 이동할 예정이던 우리 근로자들의 석방도 더 늦어질 것으로 보입니다.



우리 외교부 현장 대책반은 한국인 구금 시설을 찾아 자진 출국 의사를 밝힌 한국인 근로자들의 석방 절차와 관련해 미 당국과 협의를 진행한 것으로 전해졌습니다.



[조기중/워싱턴 총영사 : 행정적 기술적인 사안들 계속해 미국 측 협조를 받아서 준비 중에 있고요. 저희로서는 우리 국민들이 신속하게 최대한 빠른 시간 내에 한국으로 귀국할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.]



한국인 구금 시설에서 애틀랜타 공항까지의 거리는 430km 정도, 차량으로 쉬지 않고 이동하면 4시간 반 정도 걸립니다.



석방 시점이 늦어지면서 구금된 한국인 근로자들은 장시간 대기와 식사 등에 불편을 호소하고 있는 것으로 알려졌습니다.



현대차-LG에너지솔루션 합작공장 측은 귀국 대상인 한국인 근로자들의 수하물을 취합해 국내로 이송할 예정입니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 채철호)