여당 "송언석 망언, 의원직 사퇴하라"…송언석, 묵묵부답

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 여의도 국회 본회의에서 열린 국민의힘 송언석 원내대표의 교섭단체 대표 연설을 듣다 박수현 수석대변인과 심각히 대화하고 있다.

더불어민주당은 어제 정청래 대표의 교섭단체 대표연설 도중 이재명 대통령과 정 대표를 향해 문제적 발언을 한 당사자가 국민의힘 송언석 원내대표로 확인됐다며 의원직 사퇴를 촉구했습니다.정 대표가 어제 연설에서 "'노상원 수첩'이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 이 세상 사람이 아니었을 것"이라고 말하자 국민의힘 의석 쪽에서 '제발 그리됐으면 좋았을걸'이라는 말이 흘러나왔습니다.이를 두고 정 대표는 오늘 오전 최고위원회의에서 어제 연설 일부분을 편집한 영상을 틀며 "어제 연설 중에 역대급 망언이 있었다"고 공개했습니다.정 대표는 "당신은 누구냐. 제2의 노상원이냐"라며 "이 목소리의 주인공을 찾는다. 자수하고 사과하시길 바란다"고 촉구했습니다.이후 민주당은 "어제 이 대통령과 상대 당 대표에게 차마 입에 담을 수도 없는 막말을 한 사람이 국민의힘 송언석 원내대표로 밝혀졌다"고 언론에 공지했습니다.정 대표의 공개 문제 제기 직후 발언 당사자를 찾은 셈입니다.민주당은 송 원내대표가 해당 발언을 하는 장면이 유튜브 기반 매체 '미디어몽구'에 포착됐다며 영상도 함께 공개했습니다.박수현 수석대변인은 브리핑에서 "막말의 주범이 다름 아닌 송 원내대표였다"면서 "제22대 정기국회 시작과 국민께 집권당 비전과 공약을 표명하는 자리에서 차마 입에 담기조차 어려운 끔찍한 막말을 한 송 원내대표는 제정신인가"라고 비판했습니다.박 수석대변인은 "불과 이틀 전 대통령께서 여야 대표를 만나 민생협의체 구성을 통한 협치 의지를 보여주셨는데, 송 원내대표의 발언에 경악을 금치 못한다"며 "앞으로는 협치를 얘기하면서 뒤로는 내란 세력의 충실한 구성원임을 입증한 국민의힘은 국민이 두렵지 않은가"라고 했습니다.특히 "송 원내대표는 지금이라도 이 대통령과 정 대표에게 사죄하고 국회의원직을 사퇴하라"고 촉구하면서 "민주당은 윤리위원회 제소, 국회의원 제명 등 모든 수단을 총동원해 막말에 대해 책임을 묻겠다"고 밝혔습니다.정 대표도 페이스북에서 송 원내대표를 비난하며 의원직 사퇴를 촉구했습니다."노상원 수첩에 살 떨리고, 송언석 패륜적 망언에 치 떨린다. 이것이 국민의힘 DNA인가"라며 "사람이길 포기한 송씨에게 끝까지 책임을 묻겠다. 의원직부터 사퇴하라"고 적었습니다.박 수석대변인은 기자들과 만나 이번 논란 여파로 여야 간 모든 대화를 재고하느냐는 질문에 "송 원내대표에게 달려 있다"며 여야 원내대표 회동은 "이 문제와 별개일 것으로 생각하지만, 송 원내대표의 명백한 입장 표명이 있어야 한다"고 했습니다.송 원내대표는 오후 여야 원내대표 회동 정회 도중 기자들이 해당 발언을 한 게 맞느냐며 입장을 묻자 아무런 대답을 하지 않았습니다.원내대표 회동에서 송 원내대표 발언 논란은 거론되지 않은 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)