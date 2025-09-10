옥주현 소속사, 미등록 운영 의혹 인정…"행정 절차 누락, 등록 보완하겠다"

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 설립한 소속사가 대중문화예술기획업 등록을 하지 않은 채 운영됐다는 의혹이 제기된 가운데, 소속사 측이 이를 인정하고 사과했다.



TOI엔터테인먼트는 10일 공식 입장을 통해 "대중문화예술기획업 등록을 제때 완료하지 못한 것은 명백한 저희의 과실"이라며 "많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.



다만 고의성은 부인했다. 소속사는 "법적 절차를 의도적으로 회피하거나 불법적으로 회사를 운영한 것은 결코 아니다"라며 "회사 설립 초기인 3년 전 등록을 준비하며 온라인 교육까지 이수했으나, 이후 행정 절차에서 누락이 발생한 것으로 파악된다. 현재 원인을 확인 중이며, 즉시 보완 절차를 밟아 등록을 완료하겠다"고 설명했다.



또한 일부 보도에서 언급된 '연락 두절' 표현에 대해서도 "공연 일정 등으로 신속히 대응하지 못했을 뿐, 소통을 회피한 사실은 없다"고 반박했다. 이어 "이번 일을 계기로 행정 절차를 더욱 철저히 관리하고, 신뢰를 잃지 않도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.



앞서 한 매체는 옥주현이 지난해 설립한 TOI엔터테인먼트와, 그 이전에 운영했던 1인 기획사 타이틀롤 모두 한국콘텐츠진흥원 대중문화예술종합정보시스템에 등록되지 않았다고 보도했다. 현행 대중문화예술산업발전법에 따르면 법인 또는 개인이 대중문화예술기획업을 영위하려면 반드시 등록을 해야 한다.







