뉴스

[글로벌D리포트] '중재국' 카타르까지 때린 이스라엘…트럼프 "모든 면 기분 나빠"

권영인 기자
작성 2025.09.10 16:56 수정 2025.09.10 17:07 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
주택가 건물에 한 차례 폭격이 있은 뒤 곧바로 붉은 화염과 함께 더 큰 폭발이 일어납니다.

시키먼 연기 구름은 먼 도로에서도 명확히 포착됩니다.

현지 시간 어제(9일) 오후 4시쯤 카타르 수도 도하의 한 주거용 건물을 이스라엘이 전격 공습했습니다.

카타르 외무부는 이 건물에 하마스 휴전 협상 대표단이 이용하고 있었다고 밝혔습니다.

카타르는 가자지구 전쟁 발발 후 휴전 협상을 중재해 왔는데 이번 공격으로 하마스 협상단 대표인 칼릴 알하야가 사망한 것으로 보인다고 현지 매체는 전했습니다.

카타르 정부는 이스라엘의 비겁한 공격은 노골적인 국제법 위반 범죄라고 강력 규탄했습니다.

[모하메드 알사니/카타르 외무장관 : 오늘 카타르 영토에서 일어난 이스라엘의 공격은 국가 테러 외에 다른 말로 표현할 수가 없습니다.]

카타르에 대한 이스라엘의 공격은 이번이 처음인데, 네타냐후 이스라엘 총리는 그제 예루살렘에서 총격 테러가 발생한 후 하마스 지도부를 공격하란 지시를 내렸다고 밝혔습니다.

카타르로부터 전용기 선물을 받을 정도로 우호 관계를 유지했던 트럼프 미국 대통령은 이스라엘이 공습 전 사전 통보를 해왔지만 공격을 막기에는 너무 늦었다며 불만을 감추지 않았습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 저는 매우 기분이 나쁩니다. 모든 면이 불만스럽습니다. 인질은 반드시 되찾아야 하지만, 이번 사건이 전개된 방식은 정말 불만이 큽니다.]

사우디아라비아를 비롯한 주변 중동 국가뿐만 아니라 영국을 비롯한 유럽 국가들까지 이스라엘에 대한 비판 성명을 발표하고 있는 가운데 유엔은 오늘 이 사안과 관련해 긴급 안전보장이사회를 열기로 했습니다.

(취재 : 권영인, 영상편집 : 최진화, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권영인 기자 사진
권영인 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지