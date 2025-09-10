달리던 버스와 '쾅'…11명 다쳤는데, 운전자가 알고 보니

미국에서 버스 충돌사고가 발생했습니다.



그 순간이 버스 안에 설치된 카메라에 담겼는데요.



<오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '아찔한 버스 충돌 사고 순간'입니다.



오후 시간, 정상 속도로 주행하고 있는 시내버스 앞으로 갑자기 붉은색 승용차가 달려오더니 충돌하고 맙니다.



붉은색 SUV가 균형을 잃고 중앙선까지 넘어 버스와 충돌한 건데요.



미국 위스콘신주의 한 도로에서 발생한 사고 순간입니다.



버스기사가 급브레이크를 밟긴 했으나 사고를 피할 순 없었는데요.



사고 충격이 워낙 커서 뒤에 있던 승객들은 바닥으로 넘어지고 도와달라고 소리를 지릅니다.



11명이 크게 다쳤다고 하네요.



현지 경찰은 버스와 충돌한 차량이 무리한 차선 변경과 과속을 한 탓에 사고가 일어난 것으로 보고 있는데, 조사 결과 차량 운전자는 무면허 운전과 뺑소니 등으로 벌써 여러 번 기소된 전력이 있는 것으로 드러났습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "불량 운전자를 진작 걸러내야 했는데" "트라우마 생겨서 버스 타고 다니겠나" "이번엔 제대로 처벌받는지 지켜봐야 한다" 등의 반응을 보였습니다.



(화면 출처 : WDJT, Family Photo, Surveillance video)