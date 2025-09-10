[D리포트] 전공의 왔니? 이젠 병원노조 간다…의료계 갈등 2라운드 시작

간호사와 물리치료사 등이 속한 서울대병원 노동조합이 총파업을 예고하는 기자회견을 열었습니다.



전공의 집단 사직 상황에서 인력 충원 없이 노동 강도만 상승해 환자 안전을 위협하고 있는 상황이라며 처우 개선이 필수적이라고 강조했습니다.



[박나혜/의료연대본부 조직부장 : 병원 사업장의 높은 노동 강도로 인해 반복되는 사직 속에서 이 제는 중환자실도 신규가 신규를 가르치는 위험한 상황입니다.]



서울대병원뿐 아니라, 민주노총 공공운수노조 의료연대본부 산하의 다른 국립대병원들도 파업 여부를 묻는 투표를 진행 중입니다.



강원대병원은 오늘(10일), 경북대, 충북대병원은 모레 개표할 예정인데 파업에 동참할 가능성이 큽니다.



노조 측은 전공의 집단 사직으로 교수 등 의료인력들이 민간 병원으로 빠져나가 수술이나 검사 건수가 줄면서, 국립대병원의 수익 감소가 컸다고 지적합니다.



그사이 병원 노동자들은 전공의 업무를 떠맡고, 무급 휴가도 감내해야 했는데, 여전히 재무 구조 상태가 불안해 근무 환경이 개선될 여지는 보이지 않는다고 반발하고 있습니다.



이들은 또한 지역의료와 공공의료를 강화하기 위해서라도 국립대병원의 역할과 책임에 걸맞은 재정 지원이 필요하다고 요구하고 있습니다.



국립대병원 노동자 6천800명은 (병원의) 보건복지부 이관과 공공병원 네트워크 수립을 요구하고 공공 병상 확대 등을 요구하고 있습니다.



요구안에는 공공 의대 설립, 주 4일제 도입 등도 포함돼 있는데, 정부와 병원 경영진이 수용하지 않으면 각 병원 노조는 오는 17일부터 공동 파업에 들어간단 방침입니다.



