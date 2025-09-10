원민경 여가장관 "강한 성평등가족부로 거듭나겠다"

▲ 원민경 여성가족부 장관 후보자가 9월 3일 서울 여의도 국회 여성가족위원회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다.

원민경 신임 여성가족부 장관은 "소통과 경청, 협력을 바탕으로 더욱 강한 성평등가족부를 만들어 가겠다"고 강조했습니다.원 장관은 정부서울청사에서 열린 취임식에서 "지난 25년 남짓한 기간 여성 인권 보호 현장에서 만난 수많은 분의 염원을 가슴에 새기며 이 자리에 섰다"며 포부를 밝혔습니다.이어 "현장에서 피어난 진솔한 소망이 정책으로 이어지고, 정책에서 시작된 변화가 다시 삶의 현장 곳곳으로 온기를 전할 수 있도록 흔들림 없이 나아가겠다"고 말했습니다.원 장관은 여가부가 성평등가족부로 확대 개편을 앞두고 있는 점을 설명하며 "단순히 간판만 바뀌는 것이 아니라 대한민국 성평등과 가족·청소년 정책의 범부처 컨트롤타워로 위상이 강화될 것"이라고 말했습니다.여가부는 오늘(10일) 원 장관이 취임하면서 지난해 2월 김현숙 전 장관 사퇴 이후 약 1년 7개월간 이어진 장관 공백을 해소하게 됐습니다.(사진=연합뉴스)