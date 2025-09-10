뉴스

내연녀 찾아가 다투던 아내 흉기로 찌른 50대 징역 6년

유영규 기자
작성 2025.09.10 14:14 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
내연녀 찾아가 다투던 아내 흉기로 찌른 50대 징역 6년
▲ 청주지방법원 현판

자신의 내연녀를 찾아가 다툼을 벌였다는 이유로 아내를 살해하려 한 50대 남성이 실형을 선고받았습니다.

청주지법 형사11부(태지영 부장판사)는 살인미수 혐의로 구속 기소된 A(57)씨에게 징역 6년을 선고했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

A씨는 지난 4월 6일 오전 9시 50분 청주시 청원구의 한 빌라 주차장에서 아내 B(50대)씨의 목 부위를 흉기로 찔러 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

그는 자신의 외도 사실을 알게 된 아내가 내연녀 집을 찾아가 다투고 있다는 연락을 받고 현장으로 가 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.

A씨는 아내에게 상처를 입힌 뒤에도 여러 차례 흉기를 휘둘렀으나, 범행을 목격한 행인들의 제지로 미수에 그쳤습니다.

재판부는 "피해자에게 상당 기간 치료가 필요한 상처를 입혔고, 합의나 용서도 받지 못했다"며 "다만 범행을 인정하면서 반성하고 있고, 동종 전과는 없는 점 등을 참작해 형을 정했다"고 판시했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지